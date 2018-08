Rieti Teramo/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Rieti Teramo info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rieti Teramo (LaPresse) - repertorio

Rieti Teramo, diretta dall’arbitro Marco Monaldi, si disputerà oggi pomeriggio domenica 26 agosto alle ore 17.30 presso lo stadio “Centro d’Italia - Manlio Scopigno” di Rieti e sarà uno dei match relativi alla fase a gironi di Coppa Italia di Serie C. La formazione laziale e quella abruzzese sono inserite nel girone H della prima fase, che comprende anche i marchigiani della Fermana: nella prima partita di questo triangolare c’è stato un pareggio per 0-0 fra il Teramo e la Fermana, mentre il Rieti fa oggi pomeriggio il proprio debutto nella manifestazione, l’unica partita senza intoppi in una Serie C che aspetta ancora notizie chiare circa il via al campionato. Si pensa dunque per il momento alla Coppa Italia: in questo triangolare tutto è ancora possibile, anche se naturalmente oggi il Teramo deve evitare una sconfitta che vorrebbe dire eliminazione, dal momento che poi mancherà solamente Fermana Rieti, terza e ultima partita del girone che è in programma per domenica prossima.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Rieti Teramo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: visione gratuita per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI TERAMO

Proviamo adesso a disegnare le probabili formazioni di Rieti Teramo, tenendo conto del fatto che per i laziali si tratterà del debutto ufficiale nella nuova stagione, mentre il Teramo come abbiamo visto ha già giocato un match di Coppa. Per gli abruzzesi dunque assumiamo come punto di riferimento la formazione schierata contro la Fermana, un 4-3-3 con Lewandowski in porta, protetto da una difesa a quattro con Mantini, Altobelli, Speranza e Mastrilli da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Spighi, Persia e De Grazia, infine il tridente d’attacco che era stato formato da Bacio Terracino, Fratangelo e Di Renzo. Per il Rieti si può prendere a modello la formazione iniziale nell’amichevole di prestigio contro il Lecce, anche in questo caso un 4-3-3 con Davide Costa in porta e poi Dabo, Sandro Costa, Gigli e Gallifuoco nella retroguardia, Palma, Cericola, Maykel, il fratello d’arte Kean, Maistro e Di Domenicantonio.

