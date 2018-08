Rimini Imolese/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Rimini Imolese info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 26 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

26 agosto 2018

Rimini-Imolese, diretta dall’arbitro Luca Angelucci questa sera, domenica 26 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla terza giornata della fase a gironi di Coppa Italia di Serie C. Derby dell'Emilia-Romagna ma soprattutto tra due formazioni neopromosse nel campionato di Serie C: nello scorso torneo di Serie D, il Rimini si è guadagnato la promozione vincendo il campionato con 9 punti di vantaggio sull'Imolese che è stata a sua volta ripescata in terza serie. Esordio casalingo stagionale per il Rimini in Coppa, in attesa dell'inizio del campionato di Serie C che potrebbe subire ulteriori rinvii. In Coppa Italia di Serie C il Rimini ha già fatto il suo esordio perdendo di misura in casa del Ravenna, con i biancorossi che dopo il fallimento sono pronti a misurarsi di nuovo tra i professionisti, dopo tante difficoltà e diverse precedenti stagioni in Serie B che li avevano portati a sfiorare anche il raggiungimento dei play off per la massima serie.

L'Imolese fa il suo esordio nella Coppa di categoria, ma ha già affrontato due partite ufficiali nella propria stagione. Lo ha fatto nella Coppa Italia principale, superando la Carrarese nel primo turno ad eliminazione diretta con un gol di De Marchi, per poi essere eliminata allo step successivo dal Benevento appena retrocesso dalla Serie A. Segnali incoraggianti per una squadra che in un'estate turbolenta per il calcio italiano, è stata l'unica assieme alla Cavese a festeggiare la promozione dal campionato di Serie D tramite il ripescaggio, in una fase in cui molte società sono sul piede di guerra per la riduzione degli organici, a partire dal taglio della Serie B che ha finito con il ripercuotersi anche sull'organico della terze serie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Rimini Imolese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: visione gratuita per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI IMOLESE

Queste le probabili formazioni dell'incontro che andrà in scena allo stadio Neri di Rimini: padroni di casa romagnoli schierati con il 3-4-1-2 dal tecnico Righetti. Davanti all'estremo difensore Scotti, saranno titolari nella difesa a tre Brighi, Petti e Venturini. A centrocampo, spazio a Simoncelli sulla corsia laterale di destra e all'esterno del Burkina Faso Guiebre. I centrali sulla mediana saranno il macedone Alimi e e Variola, mentre Arlotti avrà compiti da trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto da Cecconi e Volpe. Risponderà l'Imolese un 4-3-1-2 con Gianmaria Rossi in porta, Patrignani impiegato in posizione di terzino destro e Tissone impiegato in posizione di terzino sinistro in una difesa a quattro con Ciofi e Carini centrali della retroguardia. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Valentini, Carraro e Bensaja, mentre Jukic avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Belcastro e da De Marchi.

