Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 26 agosto)

Risultati Coppa Italia Serie C: diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 26 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Coppa Italia Serie C

Oggi domenica 26 agosto sarà una giornata davvero intensa per la Coppa Italia di Serie C, il cui programma è stato reso ancora più intenso (e modificato) a causa dei rinvii disposti domenica scorsa in ossequio al lutto per la tragedia di Genova. D’altronde il tormentato inizio di campionato è ancora lontano e dunque c’è tutto il tempo per completare il primo turno della Coppa Italia di categoria e per stabilire quali saranno le squadre che potranno andare avanti nella competizione. Ricordiamo allora innanzitutto quale sarà il programma di questa intensa domenica: nel girone A Albissola Juventus U23 alle ore 20.30; nel girone B si gioca Gozzano Pro Patria alle ore 18.00; per il girone E ecco Rimini Imolese alle ore 20.30; stessa ora nel girone F per la partita Fano Gubbio; appuntamento invece alle ore 17.30 per Rieti Teramo, valida per il girone H; alle ore 17.00 ecco invece il match del girone I, cioè Cavese Paganese; infine si gioca alle ore 17.30 nel girone L con Bisceglie Matera.

COPPA ITALIA SERIE C, SITUAZIONE E REGOLAMENTO

Non è facile fare un quadro esaustivo della situazione in questa prima fase della Coppa Italia Serie C. Alcuni gironi sono già terminati, altri si concluderanno oggi ed infine altri ancora avranno una coda mercoledì 29 agosto, proprio a causa dei precedenti rinvii che hanno allungato il programma; inoltre alcuni gironi sono formati da tre squadre e si disputano dunque come triangolari con una partita in casa e una in trasferta per ciascuna squadra coinvolta contro le due rivali, mentre altri gironi sono in realtà composti da appena due squadre e in questo caso si gioca su andata e ritorno come se si fosse in un turno ad eliminazione diretta. Al termine di questa variegata fase a gironi, le 11 vincenti dei gruppi si aggregheranno alle 30 squadre che hanno partecipato alla Coppa Italia “maggiore” per dare vita alla fase finale, che sarà strutturata con un primo turno (che coinvolgerà solo 18 squadre su 41), poi nell’ordine sedicesimi, ottavi, quarti (fin qui partite di sola andata), semifinali e finale, gli ultimi due turni con sfide di andata e ritorno.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Girone A, ore 20.30: Albissola Juventus U23

Girone B, ore 18.00: Gozzano Pro Patria

Girone E, ore 20.30: Rimini Imolese

Girone F, ore 20.30: Fano Gubbio

Girone H, ore 17.30: Rieti Teramo

Girone I, ore 17.00: Cavese Paganese

Girone L, ore 17.30: Bisceglie Matera

