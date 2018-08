Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (2^ giornata, 26 agosto 2018)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Domenica 26 agosto prosegue la seconda giornata: l'Inter cerca riscatto a San Siro, dove ospita il Torino

26 agosto 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, 2^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2018-2019 è arrivata alla seconda giornata: archiviati i due anticipi di lusso Juventus-Lazio (2-0) e Napoli-Milan (3-2), si torna in campo domenica 26 agosto per altre sette partite. L’ultima in programma è Roma-Atalanta, che però si giocherà lunedì sera a causa dell’impegno europeo della Dea; oggi invece partenza alle ore 18:00 con l’anticipo Spal-Parma, alle ore 20:30 avremo invece Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Chievo, Frosinone-Bologna, Genoa-Empoli, Inter-Torino e Udinese-Sampdoria. E’ chiaro che non si possa ancora parlare di classifica definita, ma certamente i punti che vengono racimolati oggi e in questo inizio di stagione sono importanti per i vari obiettivi; dunque attenzione, la condizione magari non sarà ancora ottimale ma certamente le squadre in campo vorranno vincere senza se e senza ma.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (2^ GIORNATA)

RISULTATI ANTICIPI SERIE A

Juventus 2-0 Lazio. Dopo il successo esterno sul campo del Chievo Verona, la Juventus di Max Allegri piega per 2-0 la Lazio all'Allianz Stadium di Torino. I bianco-neri lanciano dunque un chiaro segnale alle possibili concorrenti per la lotta scudetto, confermandosi al momento super favoriti per la vittoria finale. Secondo K.O. consecutivo, invece, per la Lazio di Simone Inzaghi, apparsa ancora una volta indietro di condizione in molti dei suoi uomini. Primo tempo molto equilibrato fra le due squadre in campo all'Allianz Stadium. La formazione in maglia bianco-nera cerca subito di far valere la propria superiorità tecnica prendendo in mano il pallino del gioco, ma la prima buona occasione ce l'hanno i biancocelesti: il capitano Lulic riceve all'altezza dei 25 metri e scarica con un potente destro verso la porta: la palla esce di poco alla destra del portiere di casa Szczesny. Pochi secondi dopo, il calcio d'angolo di Luis Alberto scavalca tutti in area e per poco non si infila sotto l'incrocio sul secondo palo. La Lazio mantiene costante la sua pressione fino al 19', quando dopo un batti e ribatti in area laziale il destro di Khedira si stampa clamorosamente sul palo; Bernardeschi recupera la sfera prima che termini in fallo laterale e indirizza un cross tagliente nel mezzo, ma la palla esce di poco. Al 30' bianconeri in vantaggio: Wallace respinge in area laziale ma troppo centralmente; Pjanic si fa trovare pronto al limite dell'area e colpisce di controbalzo in maniera impeccabile per l'1-0 Juventus. La Lazio prova a reagire prima del break ma produce soltanto un debole tiro di Immobile dal lato corto dell'area di rigore. Nel secondo tempo non c'è praticamente partita: i cambi di Allegri permettono alla squadra di mantenere costante la pressione sui laziali, che non si rendono mai più pericolosi dalle parti di Szczesny. L'inserimento di Douglas Costa, in particolare, limita le scorribande di un Lulic in grande spolvero, costringendo i laziali ad arretrare ulteriormente il baricentro. Proprio dalla catena di destra, grazie all'azione combinata di Cancelo e Costa, arriva il cross per il raddoppio di Mandzukic, che approfitta di una respinta corta di Strakosha ed insacca al 75' per il 2-0 finale. Buono l'arbitraggio d Irrati, che spende 5 cartellini tutti correttamente e tiene così calmi gli animi per tutto l'arco dei 90 minuti.

Napoli 3-2 Milan. Vittoria importantissima per il Napoli di Ancelotti, che dopo aver sofferto per 50 minuti abbondanti trova una straordinaria vittoria in rimonta, che bissa il successo di domenica scorsa sul campo della Lazio. L'inizio del match è subito vivace. Il Napoli ha una buona occasione con Allan, ma il centrocampista partenopeo colpisce debolmente all'altezza del dischetto del rigore; successivamente è Insigne a sprecare un buon contropiede con un tentativo velleitario. Il Milan, però, alla prima occasione passa: Suso ha spazio sulla trequarti e mette un pallone in mezzo per Borini, che con un ottimo colpo di testa in tuffo appoggia all'indietro per la corrente Bonaventura: la conclusione acrobatica dell'ex Atalanta è precisa al punto giusto e batte Ospina: 1-0 Milan. I campani accusano il colpo e, a distanza di 3 minuti, rischiano di subire il raddoppio con lo stesso Bonaventura, il cui tiro-cross non trova nessun compagno pronto a insaccare. L'unico vero segnale di ripresa arriva a finale di frazione, quando prima Callejon poi Milik ci provano senza esito a impensierire Donnarumma. Si va a riposo sullo 0-1. Nella ripresa Ancelotti lascia lo schieramento invariato, ma al 49' arriva il clamoroso raddoppio del Milan. Lo schema è, a posizioni invertite, l'opposto che ha portato al gol Bonaventura: questa volta è Biglia a lanciare dalla trequarti e Suso a fare da sponda all'indietro; si inserisce Calabria che firma il 2-0 rossonero. Ma i partenopei non si lasciano intimorire e rimettono in piedi la gara: al 53' Zielinski, su assist di Callejon, trova il diagonale vincente di sinistro. Il polacco è scatenato e, dopo una conclusione finita di poco a lato dal limite dell'area, trova la doppietta al 67' con una bella conclusione al volo su respinta rossonera. Gli uomini di Gattuso non tengono più botta: rabbiosamente gli azzurri si riversano nella metà campo avversaria e alla fine, su preciso cross di Allan, il neo-entrato Mertens completa la rimonta. Non succede praticamente più nulla: il Napoli controlla bene la gara e porta a casa 3 punti pesanti per rispondere alla Juventus. Sufficiente la prova dell'arbitro Valeri, che spende 2 gialli per parte e dirige senza particolari problemi.

IN CERCA DI RISCATTO

Soprattutto l’Inter, scottata dal ko subito sul campo del Sassuolo: i nerazzurri, autori di un ottimo calciomercato e indicati da più addetti ai lavori come i primi rivali della Juventus, hanno approcciato male il campionato e sono già stati oggetto di inevitabili critiche. Luciano Spalletti però non si preoccupa troppo: certo avrebbe preferito bagnare l’esordio con una vittoria, ma sa bene che la strada è ancora lunga e che la cosa importante sarà provare a fare accorgimenti lungo il percorso. Intanto, oggi alcuni dei reduci dai Mondiali potrebbero tornare titolari e dunque in campo si dovrebbe vedere un’Inter già diversa rispetto a quella di domenica scorsa; sarà importante onorare al meglio la prima a San Siro, dove arriva il Torino dell’ex Walter Mazzarri che si è fatto espellere alla prima giornata.

VENTO IN POPPA

Chi ha invece il vento in poppa è certamente l’Empoli: i toscani, prima che l’Atalanta rifilasse quattro gol al Frosinone nel Monday Night, erano l’unica squadra capace di vincere con più di un gol di scarto. Per la precisione sono stati due: piegato il Cagliari in una partita che al termine del campionato potrebbe rivelarsi fondamentale per la salvezza. In attesa di sfide più toste (già oggi contro il Genoa ne arriva una), il progetto di Aurelio Andreazzoli piace: il tecnico sa far giocare bene la sua squadra, la rosa è stata sì modificata ma confermando alcuni dei giocatori chiave, su tutti l’accoppiata Rade Krunic-Miha Zajc e il bomber Francesco Caputo, tornato a giocare in Serie A dopo oltre sette anni (ed era stata una breve esperienza) ma capace di timbrare il cartellino alla prima uscita stagionale, lasciando intendere di poter essere il giocatore determinante per salvarsi. Bene anche la Spal, che vincendo a Bologna ha messo in chiaro la sua competitività e ha aperto il campionato con una vittoria esterna contro una diretta rivale.

RISULTATI SERIE A (2^ GIORNATA)

ore 18:00 Spal-Parma

ore 20:30 Cagliari-Sassuolo

ore 20:30 Fiorentina-Chievo

ore 20:30 Frosinone-Bologna

ore 20:30 Genoa-Empoli

ore 20:30 Inter-Torino

ore 20:30 Udinese-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Juventus, Napoli 6

Atalanta, Empoli, Roma, Sassuolo, Spal 3

Parma, Udinese 1

Fiorentina*, Genoa*, Milan*, Sampdoria*, Chievo, Lazio, Bologna, Inter, Torino, Empoli, Frosinone 0

* una partita in meno

