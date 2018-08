Risultati Serie B e classifica aggiornata/ Diretta gol live score delle partite (1^ giornata, 26 agosto)

Risultati Serie B e classifica aggiornata: diretta gol live score delle partite in programma per la 1^ giornata oggi, domenica 26 agosto. Si giocano quattro partite

26 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse: al Bentegodi il derby veneto

La Serie B sarà protagonista anche oggi, domenica 26 agosto. In programma infatti ci saranno ben quattro partite della prima giornata, dal momento che in questo campionato le partite della serie cadetta saranno divise in modo molto più equilibrato fra il sabato e la domenica. Dunque, andiamo subito a ricordare che cosa ci attende oggi dando uno sguardo al programma degli incontri, tenendo conto che nel periodo estivo tutte le partite saranno disputate fra il tardo pomeriggio e la sera: si comincerà dunque alle ore 18.00 con Verona-Padova, mentre alle ore 21.00 saranno in programma tre sfide, cioè Ascoli-Cosenza, Cittadella-Crotone e Foggia-Carpi.

SERIE B 1^ GIORNATA: LE PARTITE DELLA DOMENICA

L’attesa è grande perché naturalmente alla prima giornata sarà per tutte le squadre il debutto nel nuovo campionato. Spicca senza dubbio il derby veneto fra il Verona e il Padova, un incrocio davvero particolare se si pensa che l’anno scorso l’Hellas era in Serie A e il Padova in Serie C: la trasferta al Bentegodi sarà per i patavini un bel modo per tornare a gustarsi la B, il Verona invece punta a una immediata promozione per tornare subito fra i grandi. Ritornano in Serie B oggi anche Cosenza e Crotone, anche se per le due squadre calabresi lo stato d’animo sarà completamente diverso: nel primo caso si tratterà di un sospirato ritorno nella cadetteria dopo 15 anni vissuti nelle categoria minori, per il Crotone invece c’è l’amarezza per una retrocessione ritenuta immeritata, e con strascichi giudiziari ancora aperti per il caso Chievo. Entrambe saranno in trasferta, rispettivamente ad Ascoli e Cittadella: riflettori soprattutto sui veneti, che negli ultimi anni ci hanno sempre abituato ad essere protagonisti. Infine Foggia-Carpi: i pugliesi hanno otto punti di penalizzazione, di conseguenza già dalla prima giornata dovranno andare forte per colmare il gap che li separa dal resto del gruppo.

RISULTATI SERIE B

Ore 18.00

Verona-Padova

Ore 21.00

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Crotone

Foggia-Carpi

