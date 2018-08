Spal Parma/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Parma, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mazza. Gli estensi potrebbero ritrovarsi a punteggio pieno dopo due giornate

26 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spal Parma, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Parma, allo stadio Mazza, sarà diretta dal signor Orsato e, alle ore 18:00 di domenica 26 agosto, si gioca per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Gli estensi hanno aperto alla grande il loro secondo torneo consecutivo nella massima serie: vittoria sul campo del Bologna e primi punti importanti in chiave salvezza, quello che cioè rimane il principale obiettivo della società. Così è anche per il Parma che, tornato in Serie A dopo quattro anni, è partito alla grande sentendo l’entusiasmo dei tifosi ma poi ha forse pagato un po’ di emozione, facendosi rimontare due gol dall’Udinese e sprecando la possibilità di trovarsi subito in testa alla classifica. Ora una sfida importante per incamerare punti utili a raggiungere l’obiettivo; giocando in casa, la Spal ha la concreta possibilità di trovarsi a punteggio pieno dopo due turni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Parma è una delle tre partite del turno che vengono trasmesse su Dazn: non è quindi prevista una diretta tv, ma abbonandosi alla piattaforma - i clienti Premium potranno farlo gratuitamente, gli abbonati Sky usufruiranno di alcune agevolazioni - potrete seguire questa sfida tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. L’applicazione potrà essere installata anche su una smart tv abilitata, che sia connessa a internet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Potremmo definire questa partita come una sfida diretta tra due delle squadre più sorprendenti dell’ultimo periodo: l’anno scorso la Spal è tornata in Serie A dopo quasi 50 anni, e lo ha fatto attraverso due promozioni consecutive e un livello di gioco davvero alto, grazie alla presenza in panchina di Leonardo Semplici che già al primo anno si era preso il quarto posto nel girone di Lega Pro (all’epoca però non fu era stato sufficiente per arrivare ai playoff). Ancora meglio ha fatto il Parma: i ducali sono stati i primi nella storia del calcio italiano ad arrivare nella principale categoria attraverso tre promozioni in serie. Nel 2015 iniziavano l’avventura in Serie D, con tanti punti di domanda; tre anni più tardi si ritrovano a giocare nel torneo che hanno onorato per 25 anni, diventando anche una delle principali forze nazionali e vincendo titoli in Europa. Adesso chiaramente il contesto è cambiato, ma non l’entusiasmo della piazza: c’è voglia di grande calcio a Parma come anche a Ferrara, per questo la partita di questa sera potrebbe essere qualcosa di più rispetto a una “semplice” sfida per non retrocedere.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PARMA

Leonardo Semplici dovrebbe confermare gli undici che hanno espugnato il Dall’Ara: l’unica concessione potrebbe essere in difesa, dove uno Djourou recuperato potrebbe insidiare il posto di Vicari. Thiago Cionek e Felipe ci saranno, con Alfred Gomis ancora in porta a scapito di Vanja Milinkovic-Savic; a centrocampo manca ancora Viviani, dunque la cabina di regia è affidata a Schiattarella che viene aiutato da Missiroli e Kurtic, larghi ci sono Manuel Lazzari e Fares mentre nel reparto offensivo Petagna parte in vantaggio sull’ex Paloschi per affiancare Antenucci. Parma con il 4-3-3: Roberto D’Aversa deve decidere se inserire subito Gervinho, intanto però i favoriti restano Siligardi e Di Gaudio con Inglese prima punta. Dubbio tra Luca Rigoni e Barillà (in gol domenica scorsa), confermato invece l’ex Alberto Grassi così come Leo Stulac, che sarà il metronomo davanti alla difesa. Bruno Alves e Gagliolo proteggono Sepe, Iacoponi e uno tra Dimarco e Gobbi sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Spal favorita secondo le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai: vale 2,10 il segno 1, quello da giocare per la vittoria degli estensi, mentre già per il pareggio il divario c’è tutto visto che il segno X porterebbe in dote un guadagno di 3,25 volte la somma che avrete messo sul piatto. E’ più ravvicinato invece il segno 2 per l’affermazione esterna del Parma: questo bookmaker ha stabilito un valore di 3,70 per questa eventualità.

© Riproduzione Riservata.