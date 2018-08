Udinese Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Sampdoria, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Dacia Arena i friulani ospitano i blucerchiati, che esordiscono oggi in Serie A

26 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Sampdoria, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Sampdoria, partita diretta dal signor La Penna, è una delle sfide nella seconda giornata della Serie A 2018-2019: squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 26 agosto. Prima uscita in campionato per la Sampdoria, colpita più di altre dalla tragedia di Genova e dunque a riposo la scorsa settimana, quando avrebbe dovuto ospitare la Fiorentina. I blucerchiati fanno invece il loro esordio in trasferta, come i friulani che sono usciti indenni dall’entusiasmo del Parma per il ritorno nel massimo campionato: l’Udinese, sotto di due gol all’inizio del secondo tempo, ha poi pareggiato in pochi minuti lasciando intendere di avere carattere e qualità. Ora bisognerà migliorare l’approccio alle partite, in particolar modo contro una Sampdoria che lo scorso anno, pur avendo mancato la qualificazione all’Europa League, ha mostrato di poter partire alla grande e mettere sotto qualunque tipo di avversario.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv sul satellite, in particolare sui canali del pacchetto Sky Calcio: l’appuntamento è al numero 256, con possibilità di acquistare la partita utilizzando il codice 416945. Per tutti gli abbonati è disponibile il servizio di diretta streaming video, collegando fino a un massimo di due dispositivi (PC, tablet e smartphone) per attivare l’applicazione Sky Go; inoltre ricordiamo che sul canale 251 va in onda Diretta Gol Serie A, che fornisce in tempo reale le reti e le fasi salienti da tutti i campi collegati, su cui si gioca in contemporanea.

RISULTATI E PRECEDENTI

Marco Giampaolo cerca soprattutto la continuità: la sua Sampdoria arriva da un campionato condotto in piena zona europea, ma alla fine qualche punto perso di troppo ha fatto sfumare un obiettivo che la squadra avrebbe meritato. Purtroppo le energie sono venute meno, e il gruppo si è come sfaldato; nessun crollo verticale, solo un peggioramento nei risultati che ha portato Milan e Atalanta a rimanere davanti (come anche la Fiorentina). Ora inizia una nuova stagione: gruppo rinnovato ma sostanzialmente lo zoccolo duro è stato confermato, ed è da questo che il tecnico ripartirà per provare a riportare la Sampdoria in ambito internazionale. Come già dicevamo, l’Udinese è un progetto intrigante a cominciare dall’allenatore, il giovane Julio Velazquez che ha anche zero esperienze ad alto livello; in Friuli comunque sperimentare è sempre stato all’ordine del giorno e quest’anno si è deciso di fare un passo in più. Tanti giocatori sono in ogni caso quelli dello scorso campionato, che ha avuto momenti estremamente positivi ma anche cadute rovinose; l’esordio è stato positivo nel risultato, ora arriva la prima partita casalinga e bisognerà valutare a che punto sia il progetto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA

Nodo portiere per Velazquez: Musso è ancora in ritardo di condizione, nel caso allora pronto Scuffet che deve vincere nuovamente il ballottaggio con Nicolas. In difesa invece conferma per Troost-Ekong che gioca al centro insieme a Nuytinck, con Stryger Larsen che fa qualche passo verso destra e Samir che si allarga a sinistra. La cerniera mediana sarà formata ancora da Mandragora e Fofana; da valutare il modulo comunque, perchè Barak oscillerà tra il centrocampo e la trequarti dando una mano a De Paul e Machis. Lasagna agirà ovviamente da prima punta; si troverà a lottare contro Colley e Andersen, ovvero i due centrali della Sampdoria che giocano davanti ad Audero (favorito su Rafael Cabral), con Jacopo Sala e Murru destinati agli esterni. A centrocampo fuori Praet; una tegola, ma è pronto Linetty che sarà una delle due mezzali, con l’ex Jankto dall’altra parte e Edgar Barreto che proverà a sostituire Torreira. Gaston Ramirez o Saponara da trequartista; davanti, Defrel più di Kownacki per affiancare Quagliarella, altro ex della sfida.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker indicano nell’Udinese la squadra favorita: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale il segno 1 che identifica la vittoria dei friulani vale 2,30. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul tavolo mentre vale 3,15 un successo esterno della Sampdoria, e in questo caso è sul segno 2 che dovrete mettere la vostra puntata.

