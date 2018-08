Verona Padova/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Padova, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Affascinante debry veneto al Bentegodi, nella prima giornata del campionato di Serie B

26 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Verona Padova, Serie B 1^ giornata (Foto LaPresse)

Verona-Padova sarà diretta dal signor Fourneau, si gioca domenica 26 agosto alle ore 18.00 e sarà una delle sfide d'apertura del nuovo campionato di Serie B 2018-2019. Separate da due categorie nella passata stagione, scaligeri e biancoscudati si ritrovano di nuovo di fronte in cadetteria, col Verona appena retrocesso dalla Serie A e il Padova reduce invece dal primo posto nello scorso campionato di Serie C. Sfida dunque tra due piazze importanti che ripartono con ambizioni diverse nel nuovo campionato di Serie B, ma che vogliono entrambe recitare un ruolo da protagonista e aprono con questo affascinante derby veneto, che è sentito da entrambe le tifoserie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Verona Padova, ma la partita sarà trasmessa in diretta streaming video via internet per tutti gli utenti registrati a DAZN, servizio di trasmissione sul web che detiene quest'anno i diritti della Lega. Si potrà installare l'applicazione su una smart tv connessa a internet; i clienti Premium possono abbonarsi gratuitamente alla nuova piattaforma, sono invece previsti sconti e agevolazioni per gli abbonati a Sky.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Verona appena retrocesso dalla massima serie dovrà giocarsi di nuovo l'immediato ritorno in Serie A, che i gialloblu centrarono due stagioni fa dopo un'altra retrocessione. Un vero e proprio ascensore per gli scaligeri che in Coppa Italia, dopo aver battuto con un poker la Juve Stabia nel secondo turno ad eliminazione diretta, si sono fatti sorprendere perdendo 2-0 sul campo di un Catania per nulla condizionato dalla querelle sui ripescaggi. Dall'altra parte, il Padova ha iniziato bene in Coppa battendo di misura in casa il Monza, per poi farsi eliminare con onore dal Bologna di Pippo Inzaghi, in gol solo nel finale nel 2-0 del terzo turno allo stadio Dall'Ara. I biancoscudati sanno bene che, dopo aver dominato la Serie C nella passata stagione, la cadetteria sarà un altro paio di maniche. In estate il Padova ha anche affrontato importanti test come quello contro la Sampdoria, perso di misura ma che ha dimostrato come i biancoscudati siano riusciti a tenere testa anche a formazioni della massima serie, come avvenuto in Coppa contro i felsinei. Anche il Verona ha avuto buoni riscontri dal precampionato, ma il ko di Catania ha un po' raffreddato gli umori di una piazza comunque fiaccata da due retrocessioni in tre anni, anche se dal mercato le indicazioni per i gialloblu sono quelle di un campionato da vivere da protagonisti. Il derby avrà anche un grande impatto dal punto di vista psicologico, con le due formazioni che potrebbero giovarsi di una vittoria anche dal punto di vista dell'entusiasmo, vista la rivalità che intercorre tra le due tifoserie. Quello tra Verona e Padova è un classico derby veneto che torna in scena dopo gli ultimi precedenti risalenti alla stagione 2012/13.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PADOVA

Allo stadio Bentegodi di Verona scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa dell'Hellas schiereranno Tozzo tra i pali, Crescenzi in posizione di terzino destro e lo sloveno Balkovec in posizione di terzino sinistro, mentre l'albanese Kumbulla formerà la coppia di difensori centrali assieme a Marrone. A centrocampo, il tunisino Laribi e lo scozzese Henderson completeranno il terzetto titolare assieme allo svedese Gustafson, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ragusa, Di Carmine e il brasiliano Matos. Risponderà il Padova con Merelli estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Ravanelli, Ceccaroni e Capelli. I tre centrali di centrocampo saranno Broh, Pulzetti e Mazzocco, mentre Salviato si muoverà sulla corsia laterale di destra e Zambataro sulla corsia laterale di sinistra, mentre in attacco il tandem titolare sarà composto da Guidone e Capello. Scontro tattico con Fabio Grosso che giocherà con 4-3-3 mentre il Padova di Bisoli sarà schierato con il 3-5-2.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono favorito in maniera abbastanza netto il Verona, con vittoria interna dei lagunari quotata 1.55 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.50 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 6.25 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 2.05 e 1.75 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

