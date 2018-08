Video/ Cremonese Pescara (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Cremonese Pescara (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida allo Zini (25 agosto)

26 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Cremonese Pescara (LaPresse)

Allo Stadio Giovanni Zini il Pescara acciuffa in trasferta un pareggio per 1 a 1 contro la Cremonese. Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita ed a creare le opportunità per passare in vantaggio. Perso prematuramente per infortunio Montalto, uno dei nuovi acquisti e rimpiazzato al 26' da Brighenti, i grigiorossi spezzano l'equilibrio alla mezz'ora grazie alla rete segnata da Castrovilli, capitalizzando l'ottima azione personale di Carretta lungo la destra. Nel finale di frazione gli ospiti tentano di reagire tramite gli spunti di Cocco e di Brugman. Durante il secondo tempo il copione ammirato nella prima frazione di gioco cambia e, dopo la doppia espulsione rimediata da Greco da un lato e da Marras dall'altro, sono gli uomini di mister Pillon a prendere in mano le redini del match nell'ultima parte della disputa: dopo la traversa colpita all'80', il subentrato Mancosu firma nel recupero, precisamente al 94', il goal del pari. Il punto conquistato a testa permette a Cremonese e Pescara di muovere subito la propria classifica già alla prima giornata.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Pescara abbia fortemente cercato di raggiungere il pareggio, a cominciare dal divario nei passaggi visto il 480 a 339. I biancazzurri hanno battuto più calci d'angolo, 7 a 3, ed hanno effettuato più cross, 29 a 10, oltre che contrasti, 17 a 11, senza poi dimenticare il 12 a 5 nel conteggio delle conclusioni. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Pescara è stata la squadra più fallosa a fronte del 18 a 14 nel computo dei falli commessi e l'arbitro Ros, della sezione di Pordenone, ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo il solo Marras, con conseguente espulsione, tra i padroni di casa mentre ha esibito un cartellino rosso diretto a Greco tra gli ospiti.

TABELLINO

Cremonese-Pescara 1 a 1 (p.t. 1-0) Reti: 30' Castrovilli (C); 94' Mancosu (P). Assist: 30' Carretta (C). CREMONESE: Radunovic; Mogos, Terranova, Claiton, Migliore; Arini, Greco, Croce; Carretta (63' Castagnetti), Montalto (26' Brighenti), Castrovilli (87' Kresic). Allenatore: Andrea Mandorlini. PESCARA Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Perrotta, Balzano; Memushaj, Brugman, Machin (85' Capone); Marras, Cocco (67' Mancosu), Antonucci (57' Monachello). Allenatore: Pillon. Arbitro: Ros (sezione di Pordenone). Ammoniti: 18' Marras (P); 54' Marras (P). Espulsi: 53' Greco (C); 54' Marras (P).

