Video/ Juventus-Lazio (2-0): highlights e gol della partita. Ronaldo non segna (2^giornata Serie A)

Video, Juventus-Lazio (2-0) highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato nonostante un'altra buonissima prestazione al debutto in casa (2^giornata Serie A)

26 agosto 2018 Fabio Belli

Video, Juventus-Lazio: Cristiano Ronaldo - La Presse

Colpisce nei momenti giusti la Juventus, che prima con Pjanic e poi con Mandzukic, sempre alla mezz'ora delle due frazioni, manda al tappeto una Lazio comunque generosa. Che aveva fatto la prima mossa al 12' del primo tempo, con Lulic che si è visto negare il gol da un balzo felino di Szczesny. I bianconeri alzano i giri e colgono un palo con Khedira (con deviazione di Acerbi) e poi Strakosha salva su Bernardeschi. Non può nulla il portiere albanese su un pallone ben piazzato da Pjanic da fuori area. L'1-0 galvanizza la Juve, la Lazio nella ripresa cerca la reazione e Luis Alberto manca d'un soffio la pennellata vincente, poi Strakosha nega un gol fatto a Cristiano Ronaldo, che già pregustava la bordata sotto la traversa. Il raddoppio juventino arriva comunque grazie all'iniziativa di uno dei migliori in campo, Cancelo, che serve Cr7 ancora fatalmente anticipato da Strakosha, ma il tap-in a porta vuota di Mandzukic è sin troppo facile. Nel finale la Juventus gestisce bene il doppio vantaggio e resta a punteggio pieno, come col Napoli lampi di buona Lazio non sono bastati per fare risultato alla squadra di Simone Inzaghi, che resta a 0 punti in classifica.

LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni del dopogara in Juventus-Lazio. Ovviamente c'è amarezza per Simone Inzaghi: "Non sono soddisfatto. Abbiamo fatto due partite discrete, ma con Napoli e Juventus non basta. Siamo stati troppo leggeri, abbiamo sbagliato dei passaggi semplici. Dovevamo fare di più. La partita è stata sbloccata da un gran gol di Pjanic, ma in determinate partite dobbiamo fare qualcosa di più. penso che tutti devono salire di condizione, è superfluo parlare di Milinkovic-Savic. Correa si sta integrando nel migliore dei modi. Adesso dopo la sosta inizierà un tour de force. Non ci aspettavamo questo inizio, volevamo un calendario diverso. Dovevamo fare di più. Siamo stati discreti, ma dovevamo fare di più. Abbiamo qualche soluzione in più rispetto all'anno scorso, ma contro queste squadre sappiamo bene che non ti puoi permettere di abbassare la tensione. Stasera abbiamo fatto una buona prima parte di gara. Nel secondo tempo abbiamo mosso palla, ma dovevamo fare di più" Di tutt'altro tenore ovviamente le dichiarazioni di Max Allegri: "E' stata una partita diversa rispetto a quella di Verona, c'è stata una fisicità diversa a cui ci ha costretto la Lazio. La fretta ha rischiato di essere cattiva consigliera per noi, potevamo muoverci meglio tra le linee ma senza Dybala ci rimane difficile. Sono contento per quello che abbiamo fatto perché ci stiamo dimostrando in buona condizione fisica e mentale. Alla fine mi sono arrabbia to per qualche errore di troppo, ma ci sono elementi nuovi, su tutti Ronaldo, che devono trovare i giusti automatismi. Ronaldo non deve aver fretta nel trovare un gol che prima o poi arriverà, sono contento che da parte sua siano arrivate subito le prestazioni."

IL TABELLINO

Marcatori: 30' Pjanic, 75' Mandzukic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (84' Bentancur), Pjanic (69' Can), Matuidi; Bernardeschi (60' Douglas Costa), Mandzukic, Ronaldo. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barzagli, Benatia, Cuadrado, Dybala. All.: Massimiliano Allegri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (64' Badelj), Leiva, Milinkovic (79' Durmisi), Lulic; Luis Alberto (64' Correa), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Caceres, Basta, Cataldi, Murgia, Caicedo, Rossi. All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. di Pistoia) Ass: Tegoni-Peretti. IV uomo: Mariani. VAR: Guida. AVAR: Carbone

NOTE. Ammoniti: 45'+1' Alex Sandro (J), 52' Parolo (L), 66' Milinkovic (L), 81' Douglas Costa (J), 87' Can (J). Recupero: 2' pt.

