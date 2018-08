Video/ Salernitana Palermo (0-0): highlights della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Salernitana Palermo (0-0): highlights della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida all'Arechi (25 agosto)

26 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Salernitana Palermo (LaPresse)

Allo Stadio Arechi le formazioni di Salernitana e Palermo non si fanno male concludendo l'incontro con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo gli ospiti siciliani cercano di prendere in mano le redini dell'incontro sin dai suoi istanti iniziali e creano una buona opportunità per passare in vantaggio al 27' quando il tiro di Salvi viene respinto dal portiere avversario. Al 37' il suo compagno Fiordilino manca l'appuntamento col pallone sul più bello e, a ridosso dell'intervallo, Trajkovski è sfortunato nel centrare la traversa al 40'. Il secondo tempo si rivela essere molto più equilibrato rispetto a quanto visto nella frazione precedente ed infatti i campani provano a replicare con un paio di spunti di Djuric al 62' e di Jallow al 65', comunque di scarsa utilità così come il tiro largo di un soffio scoccato da Haas sul fronte opposto al 66'. Il punto conquistato a testa permette dunque a Salernitana e Palermo di smuovere subito la propria classifica alla prima giornata.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la partita sia stata fondamentalmente molto combattuta, essendosi bilanciata anche per quanto riguarda le occasioni per parte se si pensa al 6 pari nel computo delle conclusioni tentate. I rosanero sono stati forse leggermente superiori ai granata avendo fatto segnare un record migliore per cross fatti, 13 a 10, e calci d'angolo battuti, 4 a 3, ma gli uomini di mister Colantuono hanno tenuto bene come suggerisce il 15 a 9 nei contrasti. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Salernitana è stata la squadra più fallosa a fronte del 22 a 17 nel computo dei falli e l'arbitro Abbattista, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Pucino e Di Tacchio da un lato, Murawski e Bellusci dall'altro.

TABELLINO

Salernitana-Palermo 0 a 0 SALERNITANA 12 Micai, 25 Migliorini, 21 Schiavi, 29 Perticone, 15 Casasola, 18 Akpa Akpro, 14 Di Tacchio, 23 Castiglia, 2 Pucino, 11 Djuric, 9 Vuletich. A disposizione: 1 Vannucchi, 5 Mantovani, 6 Odjer, 7 Anderson D., 8 Di Gennaro, 20 Palumbo, 24 Bocalon, 26 Galeotafiore, 27 Orlando, 28 Anderson A., 30 Jallow, 32 Mazzarani. Allenatore: Colantuono. PALERMO 1 Brignoli, 24 Szyminski, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 14 Salvi, 35 Murawski, 21 Fiordilino, 27 Mazzotta, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski, 9 Moreo. A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 3 Rispoli, 4 Accardi, 6 Struna, 11 Embalo, 20 Falletti, 23 Fiore, 26 Santoro, 31 Pirrello, 32 Haas. Allenatore: Tedino. Arbitro: Abbattista (sezione di Molfetta). Ammoniti: 28' Pucino (S); 58' Di Tacchio (S); 61' Murawski (P); 88' Bellusci (P).

