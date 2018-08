Video/ Venezia Spezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Venezia Spezia (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Penzo (25 agosto).

26 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Venezia Spezia (LaPresse)

Allo Stadio Pier Luigi Penzo il Venezia supera per 1 a 0 lo Spezia. Nel primo tempo i padroni di casa provano a dettare legge sin dagli istanti iniziali della sfida, come suggerito da Frioni già al 2'. Tuttavia i lagunari sono costretti ad effettuare una prematura sostituzione ancor prima della mezz'ora rimpiazzando l'infortunato Bruscagin, ferito ad un sopracciglio in uno stacco aereo con il compagno Domizzi, con Coppolaro. Gli sforzi degli uomini di mister Vecchi vengono dunque premiati nel recupero del primo tempo quando Bentivoglio, appena fuori area raccogliendo l'appoggio da parte di Di Mariano, sigla la rete decisiva al 45'+2', complice anche la netta deviazione di Mora in difesa. Nel corso del secondo tempo i bianconeri cercano di ribaltare quanto visto in precedenza ma con scarso successo e Di Mariano sfiora anzi il possibile raddoppio per gli arancioneroverdi, così come Domizzi nel finale. I 3 punti conquistati permettono al Venezia di iniziare alla grande il proprio campionato mentre lo Spezia deve subito rincorrere essendo rimasto fermo a quota zero.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la sfida sia stata sostanzialmente molto equilibrata, a cominciare dalle 11 conclusioni tentate da ciascuna compagine. I liguri hanno effettuato un numero superiore di passaggi, 564 contro 453, e di cross, 21 a 14, sebbene perdano il confronto per quanto riguarda i contrasti, 29 a 24. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, lo Spezia è stata la squadra più fallosa a fronte del 23 ad 11 nel computo dei falli e l'arbitro Pillitteri, della sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Domizzi da un lato, Ricci, Terzi e De Col dall'altro.

TABELLINO

Venezia-Spezia 1 a 0 (p.t. 1-0) Reti: 45'+2' Bentivoglio (V). Assist: 45'+2' Di Mariano (V). VENEZIA Lezzerini, Bruscagnin (27' Coppolaro), Andelkovic, Domizzi, Bentivoglio, Succiu, Di Mariano, Falzerano, Garofalo, Zampano (87' Cernuto), Vrioni (75' Geijo). Allenatore: Vecchi. SPEZIA Lamanna,Terzi, Giani, De Col, Augello (76' Crivello), Ricci, Mora (64' Crimi), Bartolomei, Okereke, Gyasi (64' Pierini), Galabinov. Allenatore: Marino. Arbitro: Pillitteri (sezione di Palermo). Ammoniti: 37' Ricci (S); 55' Domizzi (V); 60' Terzi (S); 95' De Col (S).

