Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv: vincitore, percorso e orario 2^ tappa Marbella-Caminito del Rey

Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 2^ tappa Marbella-Caminito del Rey, 163,5 km: vincitore, percorso e orario di una frazione subito insidiosa (oggi domenica 26 agosto)

26 agosto 2018

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio): Peter Sagan

La Vuelta 2018 ci propone oggi la sua seconda tappa, prima frazione in linea dopo la cronometro d’apertura di ieri. La Marbella-Caminito del Rey di 163,5 km sarà una frazione subito interessante, una di quelle che in Spagna descrivono come pianeggiante ma con arrivo in salita: i saliscendi non mancheranno e sopratutto il finale sarà insidioso, dunque i velocisti dovranno faticare molto per arrivare a giocarsi il successo - ce la possono fare quelli alla Peter Sagan o alla Sonny Colbrelli, per gli sprinter puri non sarà facile - ma soprattutto sarà una tappa aperta ad ogni esito, dagli attacchi dei finisseur ai movimenti perché no anche da parte di uomini di classifica, che vorranno testare già la propria forma e magari mettere in difficoltà chi è arrivato alla Vuelta più in ritardo di condizione, come ad esempio Vincenzo Nibali, che d’altronde ha messo bene in chiaro quali saranno i suoi piani in Spagna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2018 (2^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2018 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la seconda tappa Marbella-Caminito del Rey, avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico, numero 210 della piattaforma satellitare. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

PERCORSO 2^ TAPPA MARBELLA-CAMINITO DEL REY

Per essere una tappa che sulla tabella ufficiale è considerata pianeggiante, ci sarà da faticare parecchio. Pronti via e subito dopo la partenza da Marbella, che è in programma alle ore 13.35, ci sarà subito il primo Gpm di questa Vuelta 2018, che sarà un seconda categoria al Puerto de Ojén (7,5 km), al termine di 6500 metri di ascesa al 5,2% di pendenza media. Poi ci saranno numerosi altri saliscendi fino allo sprint intermedio di El Chorro (km 85,1), appena superato il quale ci sarà il Gpm di terza categoria dell’Alto de Guadalhorce, che in pratica sarà poi anche la salita finale, che è infatti da ripetere due volte: questo primo scollinamento sarà al km 91,1, al termine di 7,1 km di salita anche se soltanto al 2,8% di pendenza media. Un altro momento impegnativo sarà il Gpm dell’Alto de Ardales (km 119,8), anch’esso di terza categoria, con una pendenza media del 3,7% su 5,8 km di salita. Discesa, un paio di strappi ed eccoci di nuovo ai piedi dell’Alto de Guadalhorce, tecnicamente non arrivo in salita perché il Gpm sarà collocato 400 metri prima dell’arrivo al Caminito del Rey, meta suggestiva in uno splendido scenario naturale, reso ancora più suggestivo dal lago artificiale della diga del Conde del Guadalhorce.

