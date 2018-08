Benevento Lecce/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Lecce streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dello stuzzicante posticipo per la 1^ giornata di Serie B

27 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Benevento Lecce (LaPresse)

Benevento Lecce, diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi, si gioca questa sera lunedì 27 agosto 2018 alle ore 21.00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento come posticipo per chiudere la prima giornata di Serie B. Inizia dunque un campionato che vede Benevento e Lecce sicuramente fra le squadre più attese del torneo cadetto: i campani negli ultimi anni stanno vivendo un perenne “ascensore” e cambiano categoria ogni anno, ma sicuramente l’esperienza fatta in Serie A potrebbe risultare molto preziosa nella stagione che sta per cominciare; i pugliesi tornano finalmente in Serie B dopo gli anni vissuti in C, dove erano finiti nel 2012 direttamente dalla A per colpa dello scandalo calcioscommesse. La risalita è stata più difficile del previsto, ora sarà fondamentale consolidarsi nella categoria, ma se si potrà fare di più certamente nessuno si tirerà indietro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Lecce, come quasi tutte le partite di Serie B, è disponibile soltanto in diretta streaming video, essendo visibile su DAZN: la nuova piattaforma si potrà seguire avendo a disposizione un apparecchio come PC, tablet o smartphone, naturalmente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per avere a disposizione le immagini del campionato cadetto, che è uno dei fiori all’occhiello di DAZN, anche se ciò significa non avere una diretta tv, salvo per la partita che in ogni turno sarà trasmessa in chiaro dalla Rai.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LECCE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Benevento Lecce. Gli stregoni tornano in cadetteria e oggi saranno in campo davanti al pubblico amico del Vigorito, probabilmente con il modulo 4-3-3 per il nuovo allenatore Cristian Bucchi: a centrocampo citazione d’obbligo per Antonio Nocerino, di nuovo in Italia dopo la parentesi americana con le due stagioni all’Orlando City. In attacco invece il punto di riferimento per i campani dovrebbe essere Massimo Coda. Anche per il Lecce allenato da Fabio Liverani si annuncia una mediana a tre uomini, con davanti però Falco trequartista a supporto delle due punte, Pettinari e Palombi in quello che dovrebbe dunque essere un 4-3-1-2.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Benevento è considerato favorito sul Lecce per la vittoria nella partita di questa sera, sia per il fattore campo sia probabilmente pensando che nella scorsa stagione c’erano ben due categorie di differenza fra le due squadre. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai privilegiano dunque i padroni di casa: il segno 1 per la vittoria del Benevento infatti pagherebbe 1,80 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 4,75 in caso di segno 2 e dunque di un colpaccio esterno del Lecce. Quota intermedia invece per il segno X. Il pareggio infatti pagherebbe 3,30 volte la posta in palio agli scommettitori che punteranno sulla divisione della posta.

