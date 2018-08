Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juventus/ Video, gesto plateale allo Stadium: pace fatta?

Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juventus. Ultime notizie video, gesto plateale allo Stadium dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio: pace fatta?

Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juventus: il video del gesto plateale dell’Allianz Stadium sta facendo il giro del web e sta ottenendo numerosi riscontri. Dopo l’addio di un anno fa destinazione Milan, con le polemiche scaturite, il centrale difensivo ha fatto ritorno a Torino nell’ultima sessione di mercato estivo ma i tifosi della Vecchia Signora non l’hanno presa bene: la Curva Sud gli ha riservato sonori fischi nel corso della sfida di sabato contro la Lazio, vinta 2-0 dalla formazione di Massimiliano Allegri. Ma il calciatore di Viterbo ha cercato di fare un passo in avanti verso il tifo organizzato: nel corso dei festeggiamenti post-gara, Leonardo Bonucci ha platealmente alzato le braccia al cielo per chiedere scusa. E arrivano le prime reazioni sui social network…

BONUCCI CHIEDE SCUSA AI TIFOSI DELLA JUVENTUS

"È stato emozionante e bello tornare allo Stadium. Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Testa alla prossima! #LB19", questo il tweet distensivo di Leonardo Bonucci nell'immediato post-partita. E il difensore sembrerebbe aver fatto un gesto apprezzato dai tifosi della Juventus, un ammissione di colpa per un addio che lo stesso calciatore ha ammesso essere sbagliato. Ecco una carrellata di commenti arrivati sui social network: "Non ho capito quei fischi della curva hai sbagliato nei nostri confronti sei tornato stai facendo bene allora ti meriti solo applausi!", "Bel gesto di @bonucci_leo19 chiedere scusa alla curva(che rappresenta il cuore bianconero) è un grandissimo passo avanti. Leo sei sulla strada giusta! #finoallafine #Bonucci", "#Bonucci, prove di pace con i tifosi: sotto la curva chiede ancora scusa e riceve applausi".

