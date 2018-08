Carlo Della Corna morto: calcio Como in lutto/ Ultime notizie, aveva 66 anni, ha giocato anche in Serie A

Carlo Della Corna morto: calcio Como in lutto. Ultime notizie, aveva 66 anni, ha giocato anche in Serie A vestendo la maglia dell'Udinese. Faceva l'allenatore dei giovani

Carlo Della Corna, morto all'età di 66 anni

Grave lutto nel mondo dello sport ed in particolare del calcio Como. Lo storico portiere Carlo Della Corna, 66 anni, è deceduto a seguito di un tumore che lo ha appunto stroncato. Dopo la carriera calcistica ad altissimo livello, Della Corna era rimasto nell’ambiente, e negli ultimi anni era divenuto un tecnico di spicco nel calcio giovanile lombardo. Tante le squadre allenate, fra cui la Aldini Bariviera e l’Accademia Inter, entrambe compagini meneghine, con cui aveva vinto anche uno scudetto e il titolo regionale di categoria.

HA GIOCATO IN A CON L’UDINESE

Come riferisce il Giornale di Como, Carlo era nato a Monza nel 1952, e risiedeva a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Come detto sopra, prima di divenire un allenatore quotato, era stato un portiere di altissimo livello. Ha giocato con la Pro Victoria, società monzese, quindi con Varese, Chieti, Perugia, Como e Pavia, arrivando fino all’Udinese, squadra con cui giocò anche in Serie A. Ha giocato a calcio fino al 1988, per poi appendere i guantoni al chiodo e dedicarsi alla nuova vita da allenatore.

© Riproduzione Riservata.