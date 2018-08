Infortunio Florenzi/ Ultime notizie, esce e si tocca il ginocchio, paura ma... (Roma Atalanta)

Infortunio Florenzi, il giallorosso si tocca il ginocchio ed è costretto ad uscire: paura per Eusebio Di Francesco, ma il calciatore esce senza zoppicare. Solo un risentimento?

27 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Florenzi - La Presse

Alessandro Florenzi si era fermato già nel primo tempo di Roma-Atalanta, ma aveva deciso di stringere i denti segnando anche il gol del 3-2. Nella ripresa però a 15 minuti dalla fine ha dovuto alzare la bandiera bianca ed è stato sostituito da Patrik Schick. Il terzino giallorosso si è toccato in maniera evidente il ginocchio operato due volte in passato, cosa che ha fatto subito tremare i tifosi ed Eusebio Di Francesco. Angelo Mangiante, bordocampista di Sky Sport, ha ribadito però che una volta fuori dal campo il calciatore ha raggiunto gli spogliatoi sulle sue gambe senza zoppicare. Domani saranno valutate con attenzione le sue condizioni anche perché la zona interessata è estremamente delicata, il duttile calciatore giallorosso ha infatti riportato due volte la rottura del legamento crociato dello stesso.

ENTRA SCHICK

Con la gara sul 2-3 Eusebio Di Francesco ha deciso di inserire in campo a quindici minuti dalla fine di Roma-Atalanta Patrik Schick. E' uscito così un difensore per far spazio a un attaccante con la squadra che gioca praticamente con un 3-2-3-2 con gli esterni costretti a rientrare in caso di ripartenza della Dea. E' stata una scelta piuttosto coraggiosa di Eusebio Di Francesco che si vuole giocare la partita fino alla fine, cercando almeno di strappare un pareggio dopo essere passato in vantaggio al secondo minuto di gioco e aver visto i suoi avversari andare sopra di due reti sul 3-1. Basterà l'ingresso di Patrik Schick a cambiare qualcosa?

© Riproduzione Riservata.