Manchester United Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester United Tottenham, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Monday Night di lusso in Premier League, gli Spurs sono a punteggio pieno

27 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Manchester United Tottenham, Premier League 3^ giornata (Foto LaPresse)

Manchester United-Tottenham si gioca lunedì 27 agosto 2018 alle ore 21.00, e sarà il Monday Night che chiuderà ufficialmente la terza giornata della Premier League 2018-2019. Big match con gli Spurs che arrivano all'Old Trafford a punteggio pieno, mentre la squadra di José Mourinho deve già riscattare uno scivolone inaspettato, quello di domenica scorsa a Brighton. Si parte da una statistica: il Manchester United, dal 2015 ad oggi, ha vinto tutti e 5 gli ultimi impegni ufficiali tra Premier League e FA Cup disputati all'Old Trafford contro il Tottenham.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Manchester United Tottenham sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 203 del satellite (Sky Sport Football) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it, potendo collegare al proprio abbonamento fino a due dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, così da usufruire dell'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

L'ultima vittoria del Tottenham contro il Manchester United risale alla sfida di Capodanno del 2014, anche se il momento specifico è sicuramente più favorevole alla squadra di Pochettino che a quella di Mourinho. Dopo l'importante blitz di Newcastle all'esordio, gli Spurs hanno vinto e convinto anche a Wembley contro il neopromosso Fulham, 3-1 con gol di Lucas, Trippier e Kane. Il Manchester United invece, dopo aver sofferto ma vinto in casa contro il Leicester in quello che era stato il match d'apertura della nuova Premier League, è crollato in casa del Brighton, che ha battuto 3-2 i Red Devils realizzando per altro tutti i propri gol in uno straripante primo tempo, col 3-2 siglato su rigore da Pogba solo al 95'. Mourinho sembra già sulla graticola, alla terza stagione sulla panchina dei Red Devils ci si attende dal tecnico lusitano quel salto di qualità che, a parte la vittoria dell'Europa League 2017, lo United non è riuscito ad ottenere nelle ultime annate. Quello col Tottenham sarà un esame importantissimo per una squadra chiamata a dimostrare di essere grande coi fatti e non solo con nel parole.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED TOTTENHAM

A Old Trafford di Manchester scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa dello United schierati con lo spagnolo De Gea tra i pali, Ashley Young sulla corsia laterale difensiva di destra e Shaw sulla corsia laterale di sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno lo svedese Lindelof e l'ivoriano Bailly. A centrocampo, i brasiliani Andreas Pereira e Fred saranno affiancati dal francese Pogba, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il centravanti belga Lukaku, l'altro spagnolo Juan Mata e Rashford. Risponderà il Tottenham con l'estremo difensore transalpino Lloris alle spalle di una difesa a tre composta dai begli Alderweireld e Vertonghen e dal colombiano Davinson Sanchez. Dier e il danese Eriksen si muoveranno nella zona centrale di centrocampo, mentre Trippier sarà l'esterno laterale di destra e il gallese Davies l'esterno laterale di sinistra. Sul fronte offensivo, il brasiliano Lucas e Dele Alli saranno i trequartisti in appoggio al bomber Harry Kane. Scontro tattico tra José Mourinho, che schiererà lo United col 4-3-3, e l'argentino Pochettino, col tecnico del Tottenham che schiererà gli Spurs con un 3-4-2-1.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse vedono il match in grande equilibrio, con vittoria esterna degli Spurs quotata 2.80 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.40 la quota relativa al pareggio e il successo casalingo che viene invece proposto ad una quota di 2.50 da Bwin. Bet365 fissa le quote sui gol realizzati complessivamente nel corso della partita a 2.05 e 1.75 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

