Napoli, scontro De Magistris-De Laurentiis/ Ultime notizie: scatteranno messa in mora del club e querela?

Napoli, scontro De Magistris-De Laurentiis: scatteranno messa in mora del club e querela? La vicenda potrebbe finire in tribunale, come annunciato dall'assessore allo Sport

27 agosto 2018 Silvana Palazzo

Aurelio De Laurentiis (Foto: LaPresse)

Prosegue la guerra verbale tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente del club di calcio, Aurelio De Laurentiis. Ora la vicenda potrebbe finire in tribunale. L'assessore allo Sport Borriello ha annunciato, come riportato da Repubblica, che il Comune metterà in mora la società azzurra per il mancato pagamento dell'affitto per l'uso del San Paolo in occasione del match con il Milan. Inoltre, Luigi de Magistris sta pensando di querelare il presidente del Napoli per i continui attacchi. «Stiamo assistendo a un comportamento indegno», ha dichiarato l'assessore allo Sport, precisando di non voler replicare più «a un presidente di una squadra di calcio che spende migliaia di euro solo per denigrare una amministrazione cittadina, anziché investirli in attività sociali». Il riferimento è all'ultimo comunicato del Napoli contro il sindaco, colpevole di aver detto di non volersi sedere più accanto ad Aurelio De Laurentiis.

NAPOLI, SCONTRO DE MAGISTRIS-DE LAURENTIIS

Tensione alle stesse a Napoli tra il sindaco Luigi de Magistris e il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. E ora il primo cittadino partenopeo sta pensando di querelare il patron azzurro. Secondo quanto riportato da Repubblica, de Magistris si aspettava delle scuse da De Laurentiis dopo che il produttore cinematografico tirò in ballo il fratello Claudio in merito a presunti interessi sui concerti estivi organizzati all'interno dell'impianto di Fuorigrotta. Le scuse non sono arrivate e quindi il sindaco, a fronte di come si sta evolvendo lo scontro, sta meditando di querelare il presidente del Napoli. «Il sindaco di Napoli mette in pratica una tecnica collaudata: per nascondere inadempienze, ritardi e omissioni imputabili alla sua cattiva amministrazione anche sul tema dello stadio, prova a spostare l'attenzione e a fomentare critiche e dissenso verso la società e il suo presidente, creando divisioni forzate e artificiose che certamente non contemplano, tra gli obiettivi, il bene della squadra e il suo successo», recitava il comunicato del Napoli.

