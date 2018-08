Pagelle/ Roma-Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi lunedì 27 agosto)

27 agosto 2018 Stefano Belli

Pagelle Roma Atalanta (Foto LaPresse)

Ecco i voti del primo tempo di Roma-Atalanta, monday night della seconda giornata di Serie A 2018-19: dopo i primi quarantacinque minuti il parziale premia la squadra di Gasperini che conduce per 3 a 1. La serata comincia nel migliore dei modi per i giallorossi che la sbloccano con il colpo di genio di Pastore (6) che spiazza Gollini (6) con il tacco e fa esplodere l'Olimpico, ma si tratta di un fuoco di paglia. Nonostante l'ampio turn-over per la gara di giovedì prossimo in Danimarca contro il Copenaghen, gli ospiti prendono in mano la situazione e invadono la trequarti avversaria, Olsen (6) fa il suo dovere su Pessina (6) ma poi viene trafitto da Castagne (6,5) che con un tap-in ribadisce il pallone in rete dopo il palo di Zapata (7). Il gol del pari dà ancora più fiducia ed entusiasmo alla compagine bergamasca che continua ad attaccare e la ribalta con Emiliano Rigoni (7,5) che al debutto nel campionato italiano lascia subito il segno, e per ben due volte. Capitolini irriconoscibili, l'unico che prova a non andare alla deriva è De Rossi (6,5) che in un paio di occasioni salva su Pasalic (6). Alla Roma serve assolutamente un cambio di rotta e al più presto, vedremo se l'Atalanta terrà questi ritmi anche nella ripresa, se così sarà per Di Francesco e i suoi saranno dolori.



VOTO ROMA 5 - Il gol di Pastore sembrava aver messo subito la gara in discesa, invece i giallorossi escono dalla partita e vengono presi a pallonate dall'Atalanta.

MIGLIORE ROMA: DE ROSSI 6,5 - Senza di lui la barca sarebbe già affondata da un pezzo.

PEGGIORE ROMA: MANOLAS 4,5 - Zapata gli fa una testa così, il difensore greco sembra la brutta copia di se stesso.



VOTO ATALANTA 7,5 - Gli orobici hanno una marcia in più, e dire che quasi tutti i titolarissimi sono in panchina a riposare!

MIGLIORE ATALANTA: RIGONI 7,5 - Gli sono bastati 45 minuti per segnare una doppietta in un campionato che conosce da pochissimi giorni.

PEGGIORE ATALANTA: VALZANIA 5,5 - Più di tre anni che non gioca in Serie A e si sentono, deve ancora assorbire il salto di categoria.

© Riproduzione Riservata.