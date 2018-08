Probabili formazioni/ Manchester United Tottenham: quote, le ultime novità live (Premier League)

Probabili formazioni Manchester United Tottenham: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti a Old Trafford. Sia José Mourinho che Mauricio Pochettino hanno qualche assente

27 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Manchester United Tottenham (Foto LaPresse)

Manchester United Tottenham, in scena alle ore 21:00 di lunedì 27 agosto, è il Monday Night della terza giornata nella Premier League 2018-2019: una grande partita, favorevole nella tradizione ai Red Devils - almeno a Old Trafford - ma già delicata per José Mourinho che, reduce dalla sconfitta sul campo del Brighton, rischia già di vedere la sua squadra perdere contatto dalla vetta. Gli Spurs potrebbero confermarsi a punteggio pieno: a quota 9 punti ci sono già Chelsea, Liverpool e Watford e sarebbe importante tenere il passo per aumentare le possibilità di vincere il campionato. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco - quando mancano poche ore all’inizio della partita - analizzando in modo approfondito le probabili formazioni di Manchester United Tottenham.

QUOTE E PRONOSTICO

Grande equilibrio a Old Trafford, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: la squadra favorita nel pronostico è il Manchester United ma il segno 1 per la sua vittoria (2,45) e il segno 2 per l’affermazione esterna del Tottenham (2,90) hanno dei valori piuttosto simili. La quota più vantaggiosa nelle scommesse 1X2 finale è quella relativa al segno X che, come sempre, identifica l’eventualità del pareggio: se il Monday Night di Premier League dovesse finire in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED TOTTENHAM

I DUBBI DI MOURINHO

Qualche problema con gli infortuni per José Mourinho, che deve rinunciare a giocatori importanti; il modulo sarà comunque il 4-3-3, Lindelof e Bailly i due centrali difensivi a protezione di De Gea mentre sulle corsie laterali potrebbero giocare Ashley Young, eventualmente riportato a sinistra, e Darmian visto che Luke Shaw non è al meglio e potrebbe andare al massimo in panchina. Centrocampo classico con Fred a fare il perno e il playmaker, Pogba come sempre sarà la mezzala di assalto mentre sull’altro interno Andreas Pereira rimane favorito su Ander Herrera e McTominay, ma bisogna considerare anche Fellaini; insomma, Mourinho in mezzo al campo ha davvero tante soluzioni e così anche davanti, visto che giocatori come Rashford e Lingard - titolare ai Mondiali - appaiono destinati alla panchina. A cominciare la sfida dovrebbero essere invece Mata e Martial, che accompagneranno in qualità di esterni nel tridente la forza fisica di Romelu Lukaku, ancora una volta il calciatore al quale si chiederanno i gol per provare a vincere la Premier League.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Son Heung-Min è ai Giochi Asiatici, dunque non potrà giocare ancora una volta; Mauricio Pochettino schiera il suo Tottenham con il 3-5-2, provando a inserire al meglio i giocatori che con le rispettive nazionali utilizzano questo sistema. Davanti a Lloris agiscono allora Alderweireld, Davinson Sanchez e Vertonghen; avanzano il loro raggio d’azione i due laterali Trippier (in gol sabato scorso con una bella punizione, la specialità della casa) e Ben Davies che appare favorito su Danny Rose in un ballottaggio che dovrebbe durare per tutta la stagione. In mezzo invece c’è la regia di Eric Dier, che si preoccupa di fare anche da frangiflutti; formazione comunque offensiva per gli Spurs, visto che le due mezzali rispondono ai nomi di Dele Alli e Eriksen che di fatto possono giocare anche sulla trequarti o addirittura come attaccanti di supporto a una prima punta. Che, naturalmente, sarà Harry Kane; interessante la scelta del tecnico argentino di affiancargli Lucas Moura, che nel suo nuovo ruolo ha già timbrato il cartellino e per il Tottenham potrebbe essere molto importante in questa annata.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-3-3): 1 De Gea; 36 Darmian, 2 Lindelof, 3 Bailly, 18 A. Young; 15 Andreas Pereira, 17 Fred, 6 Pogba; 8 Mata, 9 R. Lukaku, 11 Martial

A disposizione: 13 L. Grant, 12 Smalling, 39 McTominay, 21 A. Herrera, 27 Fellaini, 14 Lingard, 10 Rashford

Allenatore: José Mourinho

Squalificati: -

Indisponibili: S. Romero, Dalot, Rojo

TOTTENHAM (3-5-2): 1 Lloris; 4 Alderweireld, 6 D. Sanchez, 5 Vertonghen; 12 Trippier, 20 Dele Alli, 15 E. Dier, 23 Eriksen, 33 B. Davies; 27 Lucas Moura, 10 Kane

A disposizione: 13 Vorm, 24 Aurier, 3 D. Rose, 19 M. Dembélé, 8 Winks, 17 M. Sissoko, 11 Lamela

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: -

Indisponibili: Foyth, Son Heung-Min, Janssen

