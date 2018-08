Probabili formazioni/ Roma Atalanta: quote, ultime novità live (Serie A 2^ giornata)

Probabili formazioni Roma Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre che si affrontano nella seconda giornata di Serie A all’Olimpico

27 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma Atalanta, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Atalanta si gioca stasera alle ore 20.30: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Olimpico per dare vita all’importante posticipo della seconda giornata di Serie A, una sfida di sicuro interesse sia per i giallorossi sia per i nerazzurri. La Roma infatti non può permettersi il bis del passo falso dello scorso campionato contro una rivale però sempre temibilissima; l’Atalanta dal canto suo è certamente in forma perché sta giocando anche in Europa League, ma proprio per questo stesso motivo potrebbe anche essere un po’ stanca. La certezza è che si tratterà di una sfida sicuramente stimolante: andiamo allora a curiosare nelle probabili formazioni di Roma Atalanta, dando uno sguardo anche alle quote per l’incontro di questa sera.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando uno sguardo alle quote per Roma Atalanta, possiamo osservare che sono senza dubbio i giallorossi la squadra favorita per la vittoria questa sera all’Olimpico, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,70. Si salirà poi a quota 3,80 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine ricordiamo che un colpaccio in trasferta dell’Atalanta (segno 2) pagherebbe 5,00 volte la posta in palio per chi crederà nei nerazzurri bergamaschi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco non sembra avere particolari dubbi né sia sul modulo da adottare né sui titolari da mettere in campo. La probabile formazione giallorossa, tenendo presente anche gli acciacchi di Perotti, sempre alle prese con un problema alla caviglia. Sarà quindi il 4-3-3 il modulo di partenza per mister Di Francesco, che tra i pali punterà su Olsen; davanti a lui ecco il solito modulo a quattro in difesa, con i centrali Manolas-Fazio, Florenzi terzino destro e Kolarov atteso invece a sinistra. Poche novità anche in mediana, dove dove dovrebbe esserci ancora De Rossi in cabina di regia: a fianco del capitano ecco Pastore, la cui posizione a dire il vero fa ancora discutere, mentre ci sarà da stare attenti al possibile ballottaggio fra Strootman e l’ex del match Cristante. Per l’attacco la certezza principale sarà per l’ennesima volta il centravanti Dzeko, faro della Roma, con a fianco El Shaarawy e Under - senza sottovalutare Kluivert, sul quale però il mister potrebbe puntare soprattutto a partita in corso.

LE SCELTE DI GASPERINI

Qualche mossa in più invece l’attendiamo nella probabile formazione dell’Atalanta: Gian Piero Gasperini infatti deve già fare i conti con le fatiche di Europa League e giovedì è atteso a un impegno già fondamentale a Copenaghen. Il primo dubbio atteso è già atteso per la maglia da portiere: Berisha o Gollini? L’ex Aston Villa pare favorito, ma la sfida rimane aperta. In difesa sarà però sicuramente reparto a tre con i soliti Toloi, Mancini e Masiello titolari, mentre in mediana vedremo ancora un modulo a quattro. Se l’assetto è chiaro, va invece detto che per quanto riguarda gli interpreti vanno ancora sciolti gli ultimi dilemmi. De Roon e Freuler sono favoriti come coppia centrale, con Hateboer e Gosens chiamati a presidiare le fasce, ma in ballo ci sono almeno un altro paio di nomi, in particolare Pessina e Castagne. Per l’attacco della Dea ecco che Pasalic dovrebbe agire sulla trequarti, con il Papu Gomez e uno tra Zapata e Barrow (ballottaggio apertissimo) come punte titolari.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; Cristante, 16 De Rossi, 27 Pastore; 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. All. Di Francesco.

A disposizione: Mirante, Pellegrini, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon, Coric, Pellegrini, Cristante, Nzonzi, Kluivert, Schick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Perotti.

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 3 Toloi, 23 Mancini, 5 Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 8 Gosens; 88 Pasalic; 10 Gomez, 91 Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Castagne, Djimsiti, Adnan, Palomino, Valzania, Pezzina, Rigoni, Barrow, Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ilicic, Tumminello.

© Riproduzione Riservata.