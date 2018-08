Roma Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A

27 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Atalanta, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Atalanta, che sarà diretta dal signor Fabbri, è il Monday Night della seconda giornata della Serie A 2018-2019: si gioca infatti lunedì 27 agosto alle ore 20:30. Allo stadio Olimpico si affrontano due squadre che hanno vinto all’esordio: la Roma ha dovuto aspettare il penultimo minuto per piegare il Torino ma si è presa un successo esterno davvero importante su un campo difficile, mentre l’Atalanta ha dominato il Frosinone segnando quattro gol, e dando la sensazione di poterne fare anche di più. In palio ci sono punti che valgono la qualificazione all’Europa, ma il contesto è diverso: se per i giallorossi significa Champions League con sguardo allo scudetto, la Dea punta innanzitutto a confermare la sua presenza in Europa League.

ROMA ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Atalanta è un appuntamento in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: la partita è trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder) e al numero 251, con la possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice 416956. Naturalmente per i clienti Sky è a disposizione il servizio di diretta streaming video: basterà collegare PC, tablet o smartphone (un massimo di due dispositivi per ogni abbonamento) per attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

La nuova Roma funziona: i giallorossi hanno cambiato tanto in sede di calciomercato, e c’erano legittimi dubbi su come la squadra si sarebbe comportata sul campo. Pur con qualche punto di domanda ancora aperto (ma ad agosto è inevitabile), Eusebio Di Francesco è riuscito a dare il giusto slancio al gruppo: non è un caso che a decidere la sfida contro il Torino sia stato, al netto del monumentale gol di Dzeko, il giovane Justin Kluivert giustamente indicato da Monchi come uno degli acquisti top dell’estate. Al momento comunque lo zoccolo duro rimane quello dello scorso anno; pian piano il tecnico inserirà tutti gli altri. Così anche Gian Piero Gasperini: l’Atalanta in questo momento rappresenta uno spauracchio perchè, oltre a essere una squadra rodata che a tratti gioca a memoria, è in grande condizione per aver disputato cinque partite dei preliminari di Europa League - l’ultima fatica per entrare nei gironi sarà giovedì prossimo. Il 4-0 al Frosinone si spiega anche in questo modo, ma chiaramente non bisogna sottovalutare l’enorme lavoro che l’allenatore piemontese ha fatto nei due anni passati. Oggi la Dea è una squadra che può agevolmente giocarsi una posizione tra le prime sei-sette del campionato, e rimanerci in maniera costante; tante cose dipenderanno anche dai volti nuovi, che sono interessanti ma che dovranno inserirsi al meglio in un sistema che appunto viaggia alla perfezione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Ancora non al meglio Perotti, per Di Francesco si apre già il ballottaggio nel tridente: Kluivert merita una maglia ma il tecnico pare intenzionato a farlo emergere per gradi, dunque lanciandolo dalla panchina con El Shaarawy che avrà un’altra occasione. A destra favorito Cengiz Under, la prima punta sarà Dzeko senza discussioni; in mediana confermato l’assetto con De Rossi regista e Pastore sul centrosinistra, Strootman favorito sul grande ex Cristante che dunque dovrebbe partire dalla panchina. Manolas e Fazio coprono il portiere Robin Olsen, Florenzi spinge sulla fascia destra con Kolarov - l’anno scorso decisivo alla prima di campionato contro l’Atalanta - a sinistra. Gasperini deve ancora decidere tra Gollini e Berisha; favorito sembra essere il primo, Gianluca Mancini può tornare titolare al posto di Djimsiti e posizionarsi tra Andrea Masiello e l’ex Rafa Toloi, al centro della difesa. Non si cambia in mezzo con Freuler a comandare il gioco e De Roon ad aiutarlo, Hateboer e Gosens saranno i due laterali che daranno supporto alla zona offensiva, dove Pasalic si muove alle spalle delle due punte che saranno presumibilmente Alejandro Gomez e Duvan Zapata (in vantaggio su Musa Barrow).

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai non ha dubbi: la Roma parte favorita allo stadio Olimpico. La sua vittoria è identificata dal segno 1 e ha un valore di 1,75 volte la posta, mentre per il successo dell’Atalanta siamo a una quota di 4,75 (dovrete giocare il segno 2). Scommettendo sul segno X, che come sempre identifica l’eventualità del pareggio, la vostra vincita sarebbe invece di 3,80 volte la cifra che avrete deciso di investire sulla partita della seconda giornata del campionato.

