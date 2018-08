Us Open 2018/ Diretta Giorgi Osuigwe, Lorenzi Edmund streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, siamo a New York e i campioni in carica sono Rafa Nadal e Sloane Stephens

27 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Us Open 2018: Rafa Nadal è il campione in carica (Foto LaPresse)

Lunedì 27 agosto iniziano gli Us Open 2018: alle ore 17:00 di casa nostra, le 11:00 a New York, sui vari campi di Flushing Meadows scatta finalmente l’appuntamento con l’ultimo Slam nella stagione del tennis. Ci si arriva da un’estate appassionante e ricca di eventi, ma anche da Wimbledon che non è affatto distante nel calendario; i campioni in carica qui sono Rafa Nadal, che sarà ancora la testa di serie numero 1 del tabellone, e Sloane Stephens che ha stupito tutti prendendosi il titolo senza essere nel seeding. Tanto altro ci aspetta, naturalmente: da Serena Williams, che ha trionfato in sei occasioni agli Us Open, a Roger Federer che non vince qui addirittura dal 2008, dopo il sensazionale pokerissimo frenato da un ventenne Juan Martin Del Potro. Poi gli italiani, che negli ultimi Major si sono ben comportati: sotto il cielo di New York il tricolore ha sventolato tre anni fa (con Flavia Pennetta), oggi in campo ne troviamo cinque tra cui Paolo Lorenzi, che ha pescato male nel sorteggio trovando subito il britannico Kyle Edmund, e Camila Giorgi che non ha giocato male nei tornei precedenti e che ha un primo turno agevole contro la sedicenne statunitense Whitney Osuigwe (a completare il quadro Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego che è stato riammesso nel main draw come lucky loser).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

IL TORNEO ATP

Rafa Nadal è il campione in carica, e dunque difende tanti punti nel tentativo di chiudere la stagione al numero 1 del ranking per il secondo anno consecutivo; lo spagnolo si presenta agli Us Open 2018 forte della vittoria a Toronto (Master 1000 numero 33), anche se poi ha saltato Cincinnati per trovare la forma migliore. Percorso inverso per Roger Federer, che non ha giocato in Canada ma ha raggiunto la finale del Western & Southern Open, venendo demolito da Novak Djokovic. Il serbo è il giocatore da battere: avendo completato il circuito dei Masters è diventato l’unico tennista nella storia a vincere tutti i grandi tornei, e soprattutto da giugno in avanti ha dato nuovamente quella sensazione di onnipotenza che ne aveva caratterizzato almeno due stagioni in passato. Gli altri outsider sono i soliti: attenzione sempre a Del Potro che ha vinto il titolo nel 2009 – lo abbiamo ricordato – e che ci arriva da numero 3 Atp, Marin Cilic nei Major rappresenta sempre una minaccia (due finali nell’ultimo anno) mentre Alexander Zverev e tutta la truppa dei giovani devono dimostrare di aver fatto il reale salto di qualità, in un periodo nel quale i veterani sono tornati a splendere come nei giorni migliori. Gli italiani ovviamente sono i soliti noti: Fabio Fognini va a caccia della Top Ten, Marco Cecchinato spera di ripetere a Flushing Meadows quanto fatto al Roland Garros, dopo aver già messo in bacheca un altro titolo Atp.

IL TORNEO WTA

Un nome si tutti, ovvero quello di Simona Halep: ormai la numero 1 sta giocando consapevole del proprio ruolo e, anche se a Cincinnati ha perso malamente la finale contro Kiki Bertens, l’ha comunque raggiunta facendo il bis rispetto a Montréal, dove invece aveva catturato il titolo. La vittoria al Roland Garros sembra aver definitivamente sbloccato la rumena, che adesso rappresenta davvero la grande favorita; tuttavia sarà curioso scoprire quale sarà la forma con cui Serena Williams si presenterà allo Slam di casa, lei che da queste parti ha dominato. Naturalmente Sloane Stephens, che è la campionessa in carica, non va sottovalutata e parte per fare il bis; poi ci sono tutte le altre, a cominciare da una Petra Kvitova ritrovata e passando per la solidità di Caroline Wozniacki, mentre tenniste come Garbine Muguruza, Jelena Ostapenko e Karolina Pliskova non sono state brillantissime nella seconda parte della stagione. Come sempre, nel tabellone femminile bisognerà fare attenzione alle tante giovani presenti: Aryna Sabalenka ha giocato benissimo i tornei del Nord America, alcune sono in netta crescita (come Maria Sakkari) e poi ci sono le generazioni ancora successive, per esempio Amanda Anisimova che al Western & Southern Open ha raggiunto il terzo turno eliminando le avversarie in maniera netta. Sicuramente sarà un torneo sorprendente, anche perché – a differenza di quanto succede con gli uomini – le gerarchie non sono troppo definite.

