Video/ Albissola Juventus U23 (2-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Albissola Juventus U23 (2-2): highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia Serie C. Si qualificano i liguri per le reti segnate, bianconeri eliminati

27 agosto 2018 Marco Guido

Video Albissola Juventus U23 (LaPresse, repertorio)

L'Albissola riesce nell'impresa di fermare la Juventus Under 23 con un pirotecnico pareggio di 2 a 2 che regala così il passaggio al turno successivo ai padroni di casa che, dopo aver subito il vantaggio iniziale firmato da Mavididi, è riuscita a ribaltare il risultato grazie ad uno strepitoso Cais che, oltre a firmare il pareggio con una spettacolare girata volante, si è inventato l'assist per il momentaneo vantaggio segnato da Ballestrero che però è stato vanficato dal definitivo pareggio segnato dal subentrato Olivieri. Iniziano meglio gli ospiti che riescono subito a prendere il controllo delle operazioni a centrocampo anche se la prima occasione è creata dai padroni di casa al 17' quando su un cross proveniente dalla destra, Damonte ha colpito di testa da distanza ravvicinata trovando però la miracolosa respinta di Del Favero. Al 21' gli ospiti riescono a sbloccare il punteggio: Kastanos ha verticalizzato alla perfezione per Mavididi che, dopo aver scambiato alla perfezione con Pereira, si è presentato tutto solo davanti a Albertoni che ha superato con un beffardo tocco di punta che si è lentamente insaccato in rete. La reazione dei padroni di casa arriva poco dopo al 31' quando Oukhadda è riuscito a liberarsi di tre avversari e a calciare da dentro l'area di rigore, colpendo la parte interna del palo.

CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantcinque minuti di gioco. L'Albissola riparte nettamente meglio riuscendo a rendersi pericolosa già al 54' con una potente conclusione tentata da fuori area da Gargiulo che Del Favero riesce a respingere con sicurezza. La pressione continua e al 61' un errore in fase di disimpegno di Parodi, ha permesso a Martignano di poter tirare da distanza ravvicinata ma il suo tentativo di prima intenzione esce di non molto fuori dallo specchio. Il gol è nell'aria ed arriva un minuto dopo al 62' quando Cais, dopo aver controllato il pallone col petto, ha segnato con una strepitosa girata al volo. La Juventus accusa il colpo e al 64' capitola nuovamente quando Cais si trasforma in assist-man verticalizzando alla perfezione per Ballestrero che, dopo aver difeso la palla dal ritorno del difensore bianconero, riesce a segnare con una beffarda conclusione che passa sotto il corpo di Del Favero. Dopo aver subito il micidiale uno-due dei padroni di casa, mister Zironelli decide di stravolgere l'undici effettuando ben quattro sostituzioni tra le quali subentra anche Olivieri che al 68' sfrutta un clamoroso errore della retroguardia di casa che, a causa di una sfortunata deviazione, mette in porta proprio Olivieri che non si fa pregare insaccando a tu per tu con Albertoni. Ora gli ospiti ci credono e spingono con continuità ma senza riuscire a sfondare negli ultimi venti metri dove i l'Albissola riesce a difendersi con ordine fino all'86' quando a provarci è ancora Olivieri da fuori area che costringe ancora una volta Albertoni ad uno strepitoso intervento col quale è riuscito a deviare il pallone in corner. Nonostante i minuti di recupero, la Juventus Under 23 non è riuscita a creare altri pericoli concreti e così la partita si è conclusa su un 2 a 2 che regala così il passaggio al turno successivo al sorprendente Albissola che ha meritato il pareggio questa sera visto che ha sfruttato al meglio l'evidente calo della squadra di Zironelli nel corso della ripresa.

© Riproduzione Riservata.