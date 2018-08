Video/ Fiorentina Chievo (6-1): highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata)

Video Fiorentina Chievo (6-1): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Franchi (26 agosto)

Video Fiorentina Chievo (LaPresse)

Subito frizzante Fiorentina Chievo, che terminerà con un pirotecnico 6-1 gigliato: coi viola avanti all'ottavo con Milenkovic, bravo a far suo il pallone nel contrasto con Giaccherini e a centrare l'incrocio con un tiro perfetto. Parte in salita la gara degli uomini di D'Anna, i toscani invece danno la sensazione di sentirsi in gran forma e prima dell'intervallo sferrano il colpo del 2-0 con Gerson, che sugli sviluppi di un batti e ribatti insacca da pochi passi. Ad inizio ripresa Benassi la chiude di testa sull'assist di Simeone. La Fiorentina domina e allunga il passo al settantunesimo con Chiesa, la cui scivolata supera ancora Seculin. Passano cinque minuti e il Chievo dà un lieve segnale di risveglio, battendo Lafont con un'inzuccata di Tomovic. Le emozioni non finiscono qui, la Fiorentina torna a sorridere con Benassi e Simeone al novantesimo e al novantatreesimo.

TABELLINO FIORENTINA-CHIEVO 6-1

MARCATORI: 8’ Milenkovic (F), 42’ Gerson (F), 49’ Benassi (F), 71’ Chiesa (F), 76’ Tomovic (C), 90' Benassi (F), 93' Simeone (F). FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson (54’ Norgaard), Gerson (75’ Dabo); Chiesa (74’ Pjaca), Simeone, Eysseric. Allenatore: Pioli. CHIEVO (4-3-2-1): Seculin; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; N.Rigoni (66’ Meggiorini), Radovanovic, Hetemaj (46’ Obi); Birsa (77' Kiyine), Giaccherini; Stepinski. Allenatore: D’Anna. Arbitro: Abisso. Ammoniti: Edimilson (F), Depaoli (C), Meggiorini (C), Radovanovic (C). Espulsi: Nessuno.

© Riproduzione Riservata.