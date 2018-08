Video/ Frosinone Bologna (0-0): highlights della partita (Serie A 2^ giornata)

Video Frosinone Bologna (0-0): highlights della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida in campo neutro (26 agosto)

Video Frosinone Bologna (LaPresse)

Il Bologna sbatte sul Frosinone nel neutro di Torino, dove non si va oltre un noioso zero a zero. I felsinei provano a pungere soprattutto nel primo tempo, la formazione di Longo pensa più a difendersi che ad attaccare e Skorupski passa quarantacinque di tranquillità. Falcinelli impegna Sportiello in almeno due circostanze, ma si mangia le mani per aver sprecato una ghiotta occasione a tu per tu col portiere ciociaro. Il Bologna insiste con Pioli, ancora una volta però Sportiello dice no. Nel secondo tempo i rossoblu calano, il Frosinone non ne approfitta e si fa avanti solo con Chibsah, che sciupa da pochi passi. I bolognesi rispondono con un destro di Pulgar, ma il suo tentativo viene respinto da uno Sportiello in gran forma. Finisce zero a zero.

TABELLINO FROSINONE-BOLOGNA 0-0

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 7; Brighenti 6, Salamon 6, Krajnc 6; Zampano 5.5, Chibsah 5.5, Crisetig 6, Hallfredsson sv (11' Maiello 5.5), Molinaro 6 (86' Beghetto sv); Ciano 5 (74' Campbell 5.5), Perica 5 BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 6; Gonzalez 6, Danilo 6, Helander 6; Mattiello 6, Poli 6 (72' Orsolini 6), Pulgar 6.5, Dzemaili 6, Dijks 6; Santander 6 (72' Destro 5.5), Falcinelli 5 (82' Okwonkwo sv) ARBITRO: Manganiello di Pinerolo AMMONITI: Perica, Okwonkwo, Krajnc

