Video/ Genoa Empoli (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata)

Video Genoa Empoli (2-1): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida a Marassi (domenica 26 agosto)

Video Genoa Empoli (LaPresse)

Buona la prima per il Genoa, vittorioso a Marassi per 2-1 contro l'Empoli di Andreazzoli. Nel silenzio del Luigi Ferraris, voluto dal pubblico per commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi, la truppa di Ballardini colpisce due volte. La prima al sesto, con Criscito che suggerisce dalla sinistra per Piatek, il quale non fallisce e spedisce alle spalle di Terracciano. Il raddoppio è decretato da Kouame, bravo a colpire con un tiro basso all'angolino. L'ex Cittadella fa volare il grifone, che però rischia sul piazzato di Zaijc. Marchetti tira un sospiro di sollievo, nella ripresa poi fa gli straordinari con una parata super proprio su Zajic. Il Genoa cala, l'Empoli cresce e ci crede. Allo scadere Mraz approfitta di una disattenzione difensiva dei rossoblu per superare Marchetti. Il tempo però è praticamente scaduto. Al triplice fischio fa festa il Genoa.

TABELLINO GENOA-EMPOLI 2-1

MARCATORI: 6' Piatek (G), 18' Kouamè (G), 93' Mraz (E) GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic (72' Gunter), Hiljemark (81' Bessa), Romulo, Criscito; Pandev (54' Mazzitelli); Piatek, Kouame. All. Ballardini. EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah (73' Bennacer), Capezzi, Krunic; Zajc (85' Traore); La Gumina (77' Mraz), Caputo. All. Andreazzoli. ARBITRO: Marinelli AMMONITI: Spolli (G), Criscito (G), Zukanovic (G), Silvestre (E), Krunic (E)

