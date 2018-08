Video/ Inter-Torino (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata)

Video Inter Torino (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri avanti di due gol farsi raggiungere da Belotti e Meité.

27 agosto 2018 Stefano Belli

Video Inter Torino (LaPresse)

Con gli arrivi di De Vrij, Politano, Lautaro Martinez, Asamoah, Vrsaljko, Nainggolan e Keita Balde, i nerazzurri hanno vissuto un'estate da assoluti protagonisti sul mercato: ai nastri di partenza del campionato qualcuno vedeva nell'Inter la principale antagonista della Juventus nella corsa verso lo scudetto. Invece nelle prime due giornate è arrivato solamente un punto dopo la sconfitta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un bottino davvero misero per una squadra ambiziosa che punta almeno a riconfermarsi tra le prime quattro e cercare se possibile di migliorare il piazzamento dell'ultima stagione che è comunque valso il ritorno in Champions League. Eppure la serata non era cominciata male, anzi: Perisic ha subito trovato la via del gol, poco dopo la mezz'ora De Vrij ha firmato il raddoppio che sembrava mettere i tre punti in cassaforte, invece in qualche modo il Torino ha trovato la combinazione del lucchetto e nel secondo tempo prima ha riaperto la contesa con Belotti (lancio lungo di Iago Falque per il Gallo che approfittando dell'uscita insensata di Handanovic ha depositato la sfera in rete) e poi ha ristabilito la parità con Meité. Decisiva la deviazione di un giocatore dell'Inter che ha ingannato Handanovic, apparso comunque poco reattivo anche in questo caso. Successivamente il portiere sloveno si è riscattato con una bella parata nei confronti di Ljajic, ma indubbiamente il confronto tra gli estremi difensori lo ha vinto Sirigu che nel finale ha letteralmente salvato il risultato con due interventi decisivi su Perisic e Icardi. E alla luce dei risultati raccolti finora, in molti non vedono l'ora che Nainggolan rientri e possa dare il suo contributo alla causa della Beneamata, che comunque ha i numeri e i giocatori per emergere. Anche il Torino di Cairo si è mosso molto bene sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Soualiho Meité che si era già messo in evidenza nel campionato francese e ora è pronto a far innamorare i tifosi granata. Mazzarri può essere soddisfatto del materiale che ha a disposizione, non sarà per niente facile arrivare tra le prime sette ma la parte sinistra della classifica è decisamente alla portata di questo Torino.



LE DICHIARAZIONI

Le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport: "Diventa difficile spiegare un risultato simile, il primo gol del Torino è nato da un lancio lungo di 40 metri sottovalutato da noi, un errore di valutazione che ci ha fatto un po' mollare e questo non deve succedere. Le pressioni che stiamo subendo non ci aiutano a rendere come vorremmo e a sviluppare il gioco. Noi non siamo l'anti-Juve, questa è un'etichetta che ci avete dato voi, il nostro obiettivo è lottare alla pari con le migliori del campionato, puntare allo scudetto significa vincere tutte le partite e per questo dobbiamo ancora fare dei passi avanti. Poi è vero che si è fatto un mercato importante e che abbiamo una rosa più lunga rispetto all'anno scorso, ma ora abbiamo l'incognita di giocare anche in mezzo alla settimana".



Walter Mazzarri, allenatore del Torino, si coccola i suoi ma vede comunque il bicchiere mezzo vuoto: "Nell'intervallo mi sono un po' arrabbiato: nel primo tempo abbiamo giocato male, l'Inter ci ha fatto venire il mal di testa. Non potevamo continuare così, per fortuna è arrivata una bella reazione da parte dei miei ragazzi, peccato aver regalato quarantacinque minuti ai nerazzurri, oggi potevamo fare il colpaccio a San Siro. Ci portiamo dietro la timidezza delle precedenti stagioni, quest'anno sono arrivati diversi giovani molto interessanti che si stanno integrando molto bene, Meité ha i numeri per sfondare. Zaza? È appena arrivato, diamogli il tempo di ambientarsi".

IL TABELLINO

INTER-TORINO 2-2 (2-0)

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Vrsaljko (72' Keita Balde), Brozovic, Vecino, Asamoah (66' Dalbert); Politano (90'+2' Lautaro Martinez), Perisic; Icardi. All. Luciano Spalletti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano (61' Ljajic), Rincon, Meité, Ansaldi (22' Aina); Iago Falque (88' Lukic), Belotti. All. Walter Mazzarri.

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni.

AMMONITI: Meité (T), Moretti (T), De Vrij (I).

RECUPERO: 2' pt e 3' st.

MARCATORI: 7' Perisic (I), 32' De Vrij (I), 55' Belotti (T), 68' Meité (T).

