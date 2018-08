Video/ Udinese Sampdoria (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata)

Video Udinese Sampdoria (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida alla Dacia Arena (26 agosto)

27 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Udinese Sampdoria (LaPresse)

Allo Stadio Friuli l'Udinese supera per 1 a 0 la Sampdoria. L'episodio principale che decide la partita avviene nella fase iniziale del primo tempo: i bianconeri, già pericolosi, riescono a passare in vantaggio al 9' grazie a De Paul, bravo a trovare la deviazione vincente sull'assist da parte di Fofana. I padroni di casa sembrano accontentarsi della situazione nonostante manchino un paio di buone opportunità per siglare il raddoppio prima dell'intervallo con Fofana e Lasagna. Nel secondo tempo i blucerchiati cambiano l'andamento della sfida e sono infatti i liguri a dettare il ritmo, annullando di fatto i friulani e scheggiando il palo con Defrel subito al 52'. Ci pensa Bereszynski ad impegnare l'estremo difensore di mister Velazquez al 71' mentre, nell'ultima parte della gara, Linetty spara largo per un soffio al 79' e, all'85', sempre Linetty costringe Scuffet alla deviazione in calcio d'angolo alzando la traiettoria del pallone sopra la traversa. I 3 punti conquistati permettono all'Udinese di portarsi a quota 4 punti raggiungendo il quarto posto a pari merito con il Sassuolo e la Sampdoria rimane ferma a zero punti avendo cominciato solamente oggi il suo campionato.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come le due squadre si siano date grande battaglia: la Sampdoria avrebbe forse meritato di raggiungere il pareggio se si guarda al possesso palla favorevole con il 54%, supportato da una maggiore precisione nei passaggi, l'80% contro il 70% con 454 contro 224 appoggi completati. I bianconeri, oltre ad averne perse di meno visto il 30 a 45 con 9 per De Paul, si sono però imposti per palle recuperate, 31 a 27 con 7 di Andersen, ed in fase offensiva i friulani si sono distinti per occasioni da goal, 8 a 5, e conclusioni destinate nello specchio della porta, 5 a 4. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Sampdoria è stata la squadra più fallosa a fronte del 6 a 10 nel computo dei falli subiti e l'arbitro La Penna, della sezione di Roma1, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Nuytinck da un lato, Bereszynski, Ramirez e Murru dall'altro.

TABELLINO

Udinese-Sampdoria 1 a 0 (p.t. 1-0) Reti: 9' De Paul (U). Assist: 9' Fofana (U). UDINESE Scuffet; Stryger Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami (93' Opoku), Fofana, Mandragora; Machis (76' D'Alessandro), Lasagna (66' Teodorczyk), De Paul. Allenatore: Velazquez. SAMPDORIA Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Jankto (70' Ekdal), E. Barreto, Linetty; G: Ramirez (59' Saponara); Quagliarella (74' Kownacki), Defrel. Allenatore: Giampaolo. Arbitro: La Penna (sezione di Roma 1). Ammoniti: 26' Bereszynski (S); 57' Ramirez (S); 67' Murru (S); 86' Nuytinck (U).

