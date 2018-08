Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv: vincitore, percorso e orario 3^ tappa Mijas-Alhaurin

Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 3^ tappa Mijas-Alhaurin de la Torre, 178,2 km: vincitore, percorso e orario di una frazione dal tracciato misto (oggi lunedì 27 agosto)

27 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Vuelta: la vittoria di Elia Viviani ad Amburgo (da Facebook Quick-Step Floors Cycling Team)

La Vuelta 2018 prosegue naturalmente anche oggi con la sua terza tappa: la Mijas-Alhaurin de la Torre di 178,2 km potrebbe essere la prima occasione per i velocisti, fra i quali naturalmente possiamo citare anche il nostro Elia Viviani, campione d’Italia e corridore più vincente del 2018 nel circuito professionistico. Come da tradizione alla Vuelta, anche le tappe per i velocisti non sono mai così scontate, basterebbe dire ad esempio che ci sarà da superare anche un Gran Premio della Montagna di prima categoria, tuttavia il finale sarà piuttosto semplice e di conseguenza le squadre degli sprinter dovrebbero avere modo di portare i loro uomini a giocarsi il successo sul rettilineo d’arrivo. Mai dare nulla per scontato però: sappiamo che questo è il bello della corsa spagnola, in questo certamente più simile al Giro piuttosto che al Tour.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2018 (3^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2018 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la terza tappa Mijas-Alhaurin de la Torre, avranno inizio già alle ore 16.00 sul canale tematico, numero 210 della piattaforma satellitare. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

PERCORSO 3^ TAPPA MIJAS-ALHAURIN DE LA TORRE

Andiamo dunque a descrivere adesso più nel dettaglio il percorso di questa terza tappa, per velocisti… ma non troppo. La partenza avrà luogo da Mijas alle ore 13.06 e dopo una ventina di chilometri pianeggianti ci sarà da affrontare la salita del Puerto del Madrono, il primo Gpm di prima categoria di questa Vuelta 2018, una salita dunque piuttosto impegnativa, soprattutto per la sua notevole lunghezza - 20,1 km di ascesa per raggiungere lo scollinamento al km 45,6 della tappa - anche se con pendenze non eccessive. Il dato medio è del 4,9%, comunque non disprezzabile per una salita così lunga, il problema per chi volesse osare è caso mai che a quel punto mancheranno ancora oltre 130 km al traguardo, e da quel momento in poi non ci saranno più difficoltà molto significative. Intendiamoci: di pianura vera ce ne sarà poca, i saliscendi abbonderanno e ci sarà anche un altro Gpm, però di terza categoria, cioè il Puerto del Viento (km 85), salita di 10 km al 3,3% di pendenza media, ma le difficoltà andranno sempre più diminuendo man mano che ci si avvicinerà all’arrivo di Alhaurin de la Torre. In particolare, dopo lo sprint intermedio collocato al km 152, ci sarà una discesa per tornare verso la costa dell’Andalusia, poi gli ultimi 20 km saranno sostanzialmente pianeggiante. Non possiamo dare per scontata la volata, ma di certo è lo sprint l’esito più probabile.

