Zielinski rinnova con il Napoli/ Ultime notizie, de Laurentiis blinda il polacco: clausola monstre

Piotr Zielinski (La Presse)

Piotr Zielinski rinnova con il Napoli: Aurelio de Laurentiis al lavoro per blindare il gioiellino polacco. Grande protagonista della straordinaria rimonta di sabato contro il Milan, con l’ex Udinese che ha messo a segno una doppietta decisiva, Zielinski è stato richiesto in estate da numerosi top club, in particolare dal Chelsea del suo mentore Maurizio Sarri, ma la dirigenza partenopea ha deciso di erigere le barricate. E ora è in arrivo il prolungamento contrattuale: secondo quanto sottolineato dai colleghi di Sport Mediaset, gli azzurri sono al lavoro per blindarlo con il rinnovo dal 2021 al 2023, con conseguente aumento dell’ingaggio. Contatti continui negli ultimi giorni tra la dirigenza e l’entourage del talento, con la fumata bianca che è dietro l’angolo: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli la prossima settimana proverà a chiudere l’intesa.

CLAUSOLA RESCISSORIA MONSTRE PER ZIELINSKI

Dopo due stagioni da comprimario, Piotr Zielinski è pronto a prendersi il Napoli. Il classe 1994, dopo due stagioni in prestito all’Empoli, è passato dall’Udinese al Napoli nell’estate 2016 per 15 milioni di euro più il prestito del colombiano Zuniga. E ora è giunto il momento del salto di qualità, con la società campana che punta su di lui per tentare di strappare lo scudetto dalle mani della Juventus. Un rinnovo di contratto particolarmente atteso, con il nuovo accordo che punta ad allontanare le possibili pretendenti: l’intesa tra le parti prevede infatti l’aumento della clausola rescissoria da 65 milioni a oltre 100 milioni di euro. Una mossa che ha l’obiettivo di allontanare i club pronti a precipitarsi sul calciatore. Non sono ancora invece note le cifre del nuovo ingaggio della mezzala, che comunque farà un grande salto anche da questo punto di vista. Attesa solo l’ufficialità, dunque: Zielinski e il Napoli, un binomio che continuerà a fare sognare tutta la tifoseria partenopea...

