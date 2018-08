Aek Atene MOL Vidi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Aek Atene MOL Vidi, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, si gioca questa sera alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali) allo Stadio Olimpico OAKA Spiros Louis di Atene e sarà una partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League, ultimo ostacolo verso la fase a gironi della massima competizione europea per club. Si parte dalla vittoria per 1-2 ottenuta all’andata in Ungheria dall’Aek Atene, che di conseguenza sarà la grande favorita per il passaggio del turno. I campioni nazionali ungheresi servirebbe una vera e propria impresa in terra greca, una vittoria con due gol di scarto oppure dal 2-3 in su (con l’1-2 si andrebbe ai supplementari, con lo 0-1 avanti l’Aek) per il numero dei gol segnati in trasferta. Dunque per i gialloneri ellenici è ad un passo il ritorno nella fase a gironi di Champions League, dove mancano dalla stagione 2006-2007; per il MOL Vidi sarebbe invece una storica prima volta assoluta, ma c’è comunque già la certezza di un posto quanto meno in Europa League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Aek Atene MOL Vidi sarà visibile in diretta tv sul canale numero 254 di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare, i quali avranno a disposizione anche l’opportunità della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Per tutti gli altri, un punto di riferimento fondamentale sarà il sito della Uefa, che darà aggiornamenti in tempo reale sull’andamento di tutte le partite di stasera.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE MOL VIDI

Parlando delle probabili formazioni di Aek Atene MOL Vidi, un problema per i greci potrebbe essere la squalifica di Bakasetas, autore di uno dei due gol dell’Aek all’andata. In attacco dunque potremmo vedere in campo dal primo minuto l’argentino Ponce oltre a Livaja, altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Il tecnico degli ateniesi Ouzounidis dovrebbe comunque confermare il modulo 4-2-3-1, mentre in casa MOL Vidi la soluzione più probabile per mister Nikolic è il 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale che dovrebbe vedere come punto di riferimento più avanzato il serbo Lazovic, già in gol nel corso della partita d’andata.

PRONOSTICO E QUOTE

Considerato il fattore campo e la vittoria già ottenuta dall’Aek Atene all’andata in trasferta, ecco che i greci sono considerati grandi favoriti anche per la partita di ritorno di questa sera. La quota dell’agenzia Snai per la vittoria ellenica e quindi per il segno 1 è di appena 1,50; si sale poi a quota 3,70 per il pareggio, identificato naturalmente con il segno X, mentre per chi ha fiducia nelle possibilità del MOL Vidi va evidenziato che il segno 2 pagherebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà scommesso su un colpaccio dei campioni d’Ungheria.

