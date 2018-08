Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie: Kwiatkowski leader (4^ tappa, oggi)

Classifica Vuelta 2018, la maglia rossa è Kwiatkowski, leader su Valverde. Distacchi già interessanti e ci attende un arrivo in salita (oggi 28 agosto la 4^ tappa)

28 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Classifica Vuelta (LaPresse)

La classifica della Vuelta 2018 vede in maglia rossa dopo le prime tre tappe il polacco Michal Kwiatkowski del Team Sky, leader della classifica generale con 14” di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Valverde. Ieri nulla è cambiato in termini di distacchi nella frazione vinta in volata da Elia Viviani davanti a Giacomo Nizzolo, che ha visto arrivare tutti insieme i big, di conseguenza restano inalterati i rapporti di forza e in copertina continuano ad esserci Kwiatkowski e Valverde, protagonisti nei primi due giorni fra la cronometro di sabato a Malaga e il difficile arrivo di domenica al Caminito del Rey. Attenzione però, oggi è in programma il primo vero arrivo in salita di questa Vuelta 2018, la Sierra de la Alfaguara ad Alfacar: non un’ascesa di quelle che fanno la storia, ma qualche distacco potrebbe crearlo, in teoria anche maggiori di quelli che abbiamo avuto domenica, dunque per una classifica ancora ovviamente molto corta sono possibili sorprese e comunque ci si attendono segnali da parte di chi punta a salire sul podio finale a Madrid.

CLASSIFICA VUELTA 2018: LA MAGLIA ROSSA E LE ALTRE GRADUATORIE

Detto della classifica generale, che è naturalmente la più importante, va sottolineato che in questo momento Michal Kwiatkowski non si limita ad indossare la maglia rossa. Infatti è sua anche la maglia verde della classifica a punti, anche se naturalmente in gara non la indosserà e la cederà di conseguenza proprio a Valverde, secondo sia nella generale sia a punti - dove Viviani adesso occupa la terza posizione. Discorso diverso naturalmente nella classifica dei Gpm, che è dominata da chi è andato in fuga sia domenica sia ieri: maglia a pois dunque sulle spalle dello spagnolo Luis Mate Mardones della Cofidis davanti al francese Pierre Rolland (EF-Drapac). Infine la quarta maglia della Vuelta, che a differenza di Giro e Tour non premia i giovani ma è una combinata delle altre tre graduatorie: logicamente il leader è di nuovo Kwiatkowski, che ne comanda ben due; secondo di nuovo Valverde, la maglia bianca di leader di questa combinata “scivola” dunque sulle spalle del terzo classificato, che è il belga Laurens De Plus della Quick-Step Floors.

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 3^ TAPPA

1. Michal Kwiatkowski (Pol) in 9h10'52"

2. Alejandro Valverde (Spa) a 14"

3. Wilco Kelderman (Ola) a 25"

4. Laurent De Plus (Bel) a 28"

5. Ion Izagirre (Spa) a 30"

6. Fabio Felline (Ita) s.t.

7. Emanuel Buchmann (Ger) a 32"

8. Tony Gallopin (Fra) a 33"

9. Nairo Quintana (Col) s.t.

10. Bauke Mollema (Ola) a 35"

