CRISTIANO RONALDO, IL GOL PIÙ BELLO DELLA STAGIONE 2017/18/ Video, ora sogna il primo con la Juventus

Cristiano Ronaldo, il gol più bello della stagione 2017/18: video. La rovesciata in Juventus-Real Madrid della scorsa Champions League viene premiata da Uefa.com come la rete più bella.

28 agosto 2018 - agg. 28 agosto 2018, 17.09 Matteo Fantozzi

Cristiano Ronaldo, il gol più bello della stagione 2017/18 - La Presse

Cristiano Ronaldo vince il premio del gol dell'anno e ora sogna di riuscire anche a segnare il primo gol in bianconero senza doverlo rimandare a dopo la sosta. Sabato sera si gioca al Tardini Parma-Juventus e probabilmente l'astro portoghese sarà ancora una volta titolare dal primo minuto. Nelle prime due giornate contro Chievo Verona e Lazio c'è stata anche un po' di sfortuna, perché il lusitano ex Real Madrid ci ha provato in tutti i modi sciorinando il suo miglior repertorio. Con i clivensi sono state ben sei le occasioni in cui è andato vicino al gol trovando Sorrentino pronto a dirgli di no. Con la Lazio è stato bravo Strakosha in un paio di occasioni, soprattutto nell'azione in cui gli ha tolto dai piedi un cross di Joao Cancelo che poi Mario Mandzukic ha depositato in rete. Per la rete sembra essere solo questione di tempo, con i tifosi che non vedono l'ora di gridare al cielo il suo nome. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA FAMOSA ROVESCIATA GOL DELL'ANNO

Cristiano Ronaldo si toglie un'altra soddisfazione e in un certo qual modo il merito è anche dei suoi nuovo tifosi. L'attaccante portoghese infatti ha ricevuto il premio per il miglior gol della scorsa stagione, quella fantastica rovesciata nei quarti di finale d'andata di Champions League Juventus-Real Madrid. Una rete che è finita negli annali della storia del calcio per elevazione, qualità e grande coordinazione. Una rovesciata che ha portato all'applauso generale di un Allianz Stadium tutto in piedi per quello che poi sarebbe diventato l'asso numero uno della squadra di Massimiliano Allegri. La rete di Cr7 ha vinto con la grande maggioranza dei voti, basti pensare che sono quasi 200mila su 346mila ad aver votato la sua rete come la più bella della scorsa stagione. Raccoglie così l'eredità di un'altra rovesciata quella siglata dal suo attuale compagno di squadra Mario Mandzukic in un altro Juventus-Real Madrid giocato a Cardiff il 3 giugno del 2017 per la finale della stessa competizione.

IL RINGRAZIAMENTO DEL PORTOGHESE

Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare tutti per questo ennesimo premio vinto nella sua carriera. Grazie ai social network ha infatti sottolineato: "Grazie a tutti per avermi votato. Non dimenticherò mai l'emozione di quel momento, specialmente per la reazione dei fan allo stadio". I tifosi della Juventus, seppur i bianconeri fossero sotto per 2-0 in una gara ad eliminazione diretta, si alzarono tutti in piedi per applaudire il fenomeno portoghese. Un gesto che avrà poi il suo peso nel cuore di Cristiano Ronaldo deciso a lasciare il Real Madrid proprio per vestire la maglia della Juventus. Un gol bellissimo che sarà molto difficile da dimenticare sia per la grande coordinazione che soprattutto per uno stacco incredibile da terra.

