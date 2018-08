Dimagrire senza fare la dieta / Cosa mangiare e come comportarsi per perdere peso

Dimagrire senza fare la dieta, cosa mangiare e come comportarsi per perdere peso. Il segreto è mangiare alimenti con pochissime calorie, l'obbligo è di abolire snack e alcol.

28 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Dimagrire senza fare la dieta

Nonostante siamo alla fine dell'estate sono numerose le diete che possiamo trovare online. Il consiglio è però sempre quello di rivolgersi a professionisti in grado di stabilire un regime alimentare equilibrato in base anche alle condizioni di salute pregresse. Tra le diete più gettonate del momento c'è quella che permette di dimagrire senza sottoporsi proprio a un regime alimentare stressante. L'unico consiglio è quello di andare ad abolire ciò che ha troppe calorie come merendine, snack, bevande alcoliche o gassate. Sono diversi gli alimenti invece consigliati che permettono di avere una varietà nei pasti durante l'arco della giornata. Tra questi ci sono anche alimenti abbastanza calorici come mozzarella, parmigiano, cioccolato fondente e ancora molti altri.

ATTENZIONE ALLA SALUTE

La dieta in questione non è adatta a chi soffre di patologie come il diabete e soprattutto alle donne in gravidanza perché si vanno ad eliminare diversi alimenti che sono per questi essenziali. Andiamo a vedere un esempio in questione. Si parte con una colazione con uno yogurt greco, un caffè e una banana. Come spuntino si decide di andare sulla frutta come una mela. A pranzo si può mangiare del pesce, come per esempio una porzione di pesce spada, un'insalata e un po' di mirtilli rossi. A merenda invece si può eccedere un po' con un po' di cioccolata fondente e uno smoothie verde. A cena sarà il momento del riso integrale insieme a tonno al naturale o vongole.

