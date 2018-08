Dinamo Kiev Ajax/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Dinamo Kiev Ajax streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di ritorno dei playoff di Champions League

28 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Dinamo Kiev-Ajax, LaPresse (repertorio)

Dinamo Kiev Ajax, diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, si gioca allo stadio NSK Olimpiyskyi di Kiev questa sera alle ore 21.00 italiane (le 22.00 locali). Si tratta di una partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League, ultimo ostacolo verso la fase a gironi della massima competizione europea per club. Si parte dalla vittoria per 3-1 dell’Ajax all’andata in Olanda, di conseguenza i lancieri sono certamente favoriti per il passaggio del turno, avendo a disposizione più di due risultati su tre - possono anche perdere con un gol di scarto o per 2-0, mentre con il 3-1 per la Dinamo Kiev si andrebbe ai supplementari. L’Ajax dunque è vicina all’approdo in Champions League, competizione che sempre meriterebbe per il suo blasone storico; la realtà recente è però meno esaltante (in generale per tutti i club olandesi) e di conseguenza già arrivarci sarebbe importante, ma attenzione all’ostica Dinamo Kiev, che di certo non si accontenterà di un posto in Europa League, comunque garantito a chi uscirà sconfitto da questo playoff.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dinamo Kiev Ajax sarà visibile in diretta tv sui canali numero 201 e 252 di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare, i quali avranno a disposizione anche l’opportunità della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Per tutti gli altri, un punto di riferimento fondamentale sarà il sito della Uefa, che darà aggiornamenti in tempo reale sull’andamento di tutte le partite di stasera.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV AJAX

Parlando delle probabili formazioni di Dinamo Kiev Ajax, per prima cosa evidenziamo la squalifica di Tagliafico, difensore argentino dell’Ajax. Vedremo se gli olandesi conserveranno l’offesivi modulo 4-2-1-3 proposto all’andata anche in occasione di una partita in cui non avranno particolare necessità di attaccare, in ogni caso il ruolo di prima punta dovrebbe toccare sempre a Klaas-Jan Huntelaar, giocatore che in Italia ricordiamo molto bene. Per la Dinamo Kiev si annuncia invece un 4-2-3-1, con Besiedin punta centrale e alle sue spalle il terzetto con Garmash trequartista, Tsygankov ala destra e Verbic a sinistra, anche se ad Amsterdam il gol che tiene accese le speranze di qualificazione è arrivato dal terzino destro polacco Kedziora.

PRONOSTICO E QUOTE

Si annuncia piuttosto equilibrato il pronostico per Dinamo Kiev Ajax di questa sera, almeno secondo le quote proposte dall’agenzia Snai, che vede leggermente favoriti gli olandesi nonostante si giochi in Ucraina. La quota per la vittoria della Dinamo e quindi per il segno 1 è di 2,70, mentre si scende a 2,45 per il segno 2 che identifica naturalmente una vittoria esterna dell’Ajax. Si sale infine a quota 3,40 per il pareggio, identificato con il segno X, che è di conseguenza considerato come l’esito meno probabile per la partita di stasera a Kiev.

