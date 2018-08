Dinamo Zagabria Young Boys/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Dinamo Zagabria Young Boys streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di ritorno dei playoff di Champions League

28 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Dinamo Zagabria-Young Boys - LaPresse, repertorio

Dinamo Zagabria Young Boys, diretta dall’arbitro olandese Björn Kuipers, è una partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League, ultimo ostacolo verso la fase a gironi della massima competizione europea per club: si gioca allo stadio Maksimir di Zagabria questa sera alle ore 21.00. Si parte dal pareggio per 1-1 nella partita d’andata giocata settimana scorsa a Berna, un risultato che lascia apertissimo il discorso qualificazione in Champions League (per chi verrà eliminato ricordiamo che ci sarà comunque un posto in Europa League). Il fattore campo dà un piccolo vantaggio alla Dinamo Zagabria, che però deve vincere o al massimo pareggiare 0-0; in caso di nuovo 1-1 si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente poi ai calci di rigore, ogni altro risultato premierebbe i campioni di Svizzera, che hanno spezzato il dominio del Basilea, che nel campionato elvetico durava da molte stagioni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dinamo Zagabria Young Boys sarà visibile in diretta tv sui canali numero 203 e 253 di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare, i quali avranno a disposizione anche l’opportunità della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Per tutti gli altri, un punto di riferimento fondamentale sarà il sito della Uefa, che darà aggiornamenti in tempo reale sull’andamento di tutte le partite di stasera.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA YOUNG BOYS

Nessun giocatore squalificato, le formazioni di Dinamo Zagabria e Young Boys potrebbero ricalcare quelle già viste all’andata. Dovremmo dunque rivedere per la Dinamo il modulo 4-1-4-1, nel quale il capitano Ademi ha un ruolo assai delicato come regista davanti alla difesa mentre Gavranovic è il punto di riferimento della manovra offensiva dei croati allenati da Bjelica, che qualcuno ricorderà sulla panchina dello Spezia. Lo Young Boys di mister Seoane dovrebbe rispondere con un quadrato 4-4-2, impegnato in difesa sul capitano Steve von Bergen, che ha giocato in Italia con le maglie di Cesena, Genoa (senza però mai scendere in campo con il Grifone) e Palermo, mentre in attacco gli svizzeri dovrebbero affidarsi al tandem Hoarau-Moumi Ngamaleu.

PRONOSTICO E QUOTE

Si annuncia piuttosto equilibrato il pronostico per Dinamo Zagabria Young Boys di questa sera, almeno secondo le quote proposte dall’agenzia Snai, che vede comunque leggermente favoriti i padroni di casa, certamente anche in virtù del fattore campo. La quota per la vittoria della Dinamo e quindi per il segno 1 è di 2,35, mentre si sale a 2,95 per il segno 2 che identifica naturalmente una vittoria esterna dello Young Boys. Si sale infine a quota 3,25 per il pareggio, identificato con il segno X, che è di conseguenza considerato come l’esito meno probabile per la partita di stasera a Zagabria.

© Riproduzione Riservata.