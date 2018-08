Inter, Nainggolan l'arma di Spalletti/ Ultime notizie, il Ninja rientra dall'infortunio: ci sarà col Bologna

Inter, Radja Nainggolan l'arma di Luciano Spalletti. Ultime notizie, il Ninja rientra dall'infortunio: ci sarà nella sfida col Bologna in programma sabato

28 agosto 2018 Redazione

Radja Nainggolan (LaPresse)

Inter, Radja Nainggolan l'arma di Luciano Spalletti: il Ninja è pronto a trascinare i nerazzurri fuori dal tunnel. Arrivato dalla Roma in estate, il centrocampista belga è stato acclamato dalla tifoseria nerazzurra,con la grande soddisfazione del tecnico Luciano Spalletti, che con lui a Roma ha ottenuto ottimi risultati. Nel corso del pre-campionato per il classe1988 ha riportato un problema fisico, che lo ha costretto a restare fermo ai box per diverse settimane. Ninja assente all’esordio contro il Sassuolo al Mapei Stadium, solo in panchina domenica contro il Torino, gara terminata 2-2. E l’assenza di un calciatore del suo calibro si è fatta sentire, con i nerazzurri che hanno stentato nei primi 180 minuti: ora l’infortunio è roba passata, Nainggolan è pronto a diventare protagonista con la maglia nerazzurra.

OK PER BOLOGNA-INTER

Come sottolineato da Sky Sport, Luciano Spalletti sta pensando all’inserimento del primo minuto di Radja Nainggolan già per la gara di sabato 1 settembre 2018 in programma allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, valida per la terza giornata di Serie A. Fermo ai box da circa un mese, il belga la scorsa è rientrato parzialmente in gruppo la scorsa settimana: sta sempre meglio e lui può dare la scossa mentale alla squadra, in difficoltà in questo avvio di stagione. E Nainggolan potrebbe risolvere anche un problema tattico all’allenatore di Certaldo, con centrocampo e attacco slegati sia contro il Sassuolo che col Torino: in partitella di allenamento è stato provato il 3-4-3 con la presenza del trequartista, ruolo “di proprietà” dell’ex Roma.

© Riproduzione Riservata.