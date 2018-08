Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno playoff)

Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite di ritorno dei playoff, oggi conosceremo i primi tre verdetti (martedì 28 agosto)

28 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Ci siamo: oggi le prime tre partite di ritorno dei playoff di Champions League ci diranno quali squadre conquisteranno l’accesso alla fase a gironi del massimo torneo calcistico continentale, il cui tabellone sarà poi completato naturalmente domani, quando si disputeranno i match di ritorno delle rimanenti tre sfide di questo ultimo turno dei preliminari di Champions League. Vediamo allora come prima cosa il programma delle tre partite che saranno in programma già questa sera, martedì 28 agosto: Dinamo Kiev-Ajax (andata 1-3), Aek Atene-MOL Vidi (andata 2-1) e Dinamo Zagabria-Young Boys (andata 1-1), tutte con inizio alle ore 21.00. Questo può sembrare un dettaglio, ma è una notizia che merita di essere sottolineata, perché poi saranno le 21.00 l’orario di riferimento anche per la maggior parte delle partite della fase a gironi, che dunque non saranno più alle ore 20.45. I risultati dell’andata ci parlano di tre sfide molto diverse, visto che settimana scorsa ci furono una vittoria casalinga, un pareggio e un successo esterno: oggi arriveranno conferme o sorprese?

Ricordiamo che quest’anno ben 26 posti su 32 nel tabellone principale della Champions League sono stati assegnati già al termine della scorsa stagione, compresi i quattro dell’Italia a Inter, Juventus, Napoli e Roma (in ordine alfabetico) - naturalmente in base ai risultati dei vari campionati. I restanti sei saranno invece così assegnati: quattro a squadre campioni di tornei nazionali che non hanno iscritto direttamente alla fase a gironi alcuna squadra, due invece a piazzate di campionati che hanno diritto ad iscrivere più formazioni ai preliminari, ma senza posti garantiti ai gironi per le piazzate, a differenza delle migliori nazioni del ranking Uefa. Per intenderci: delle partite in programma oggi, Dinamo Kiev-Ajax fa parte del cosiddetto percorso piazzate, mentre Aek Atene-MOL Vidi e Dinamo Zagabria-Young Boys sono le sfide del percorso campioni. Domani ci saranno le altre tre partite d’andata, sempre due del percorso campioni e una del percorso piazzate. Tutti a caccia di un posto al sole, anche perché la ricchissima Champions League può fare la differenza a livello economico anche solo conquistando l’accesso alla fase a gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (RITORNO PLAYOFF)

Ore 21.00

Dinamo Kiev-Ajax (andata 1-3)

Aek Atene-MOL Vidi (2-1)

Dinamo Zagabria-Young Boys (1-1)

