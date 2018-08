Ronaldo acquista il Valladolid per 30 milioni/ Ultime notizie Liga, il Fenomeno pronto a diventare presidente

Ronaldo e Massimo Moratti

Ronaldo acquista il Valladolid per 30 milioni di euro: il Fenomeno torna protagonista nel mondo del calcio, ma questa volta nei panni di presidente. Dopo una carriera da protagonista assoluto sul rettangolo verde, vissuta tra Italia e Spagna in gran parte con le maglie di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, il fuoriclasse brasiliano ha deciso di avviare la carriera da imprenditori e negli scorsi anni ha dato vita a una società di management, curando anche alcune operazioni di mercato. Ma ora Ronnie è pronto a diventare il numero uno di un club: parliamo del Real Valladolid, club della Liga spagnola. Secondo quanto riportato dai colleghi di Marca, El Larguero non ha dubbi: Ronaldo sarà il prossimo proprietario e presidente della società spagnola, acquisto da 30 milioni di euro.

RONALDO, DA CALCIATORE A PRESIDENTE!

La trattativa è iniziata diverso tempo fa, alcuni mesi sottolineano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, ma sembrava essersi raffreddata per l’ingresso nell’affare dell’imprenditore messicano Ernesto Tinajero. Nuovo colpo di scena nelle ultime ore, con il Fenomeno che è pronto a vivere una nuova esperienza professionale. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, Ronaldo dopo le firme assumerà la carica da massimo dirigente mentre l’attuale presidente resterà con il ruolo di amministratore delegato. E’ giunta la fumata bianca, dunque, con Carlos Suarez: la trattativa si è sbloccata nelle ultime ore, Nazario Da Lima torna in Spagna, questa volta per tentare di lanciare nel calcio che conta un altro Real, quello di Valladolid.

