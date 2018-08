Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi

Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia

Uno scatto dei sorteggi Champions dell'anno scorso - LaPresse

Mancano solo due giorni ai sorteggi per la Champions League 2018-2019. Fra oggi e domani si completeranno i turni preliminari, e a quel punto il quadro delle qualificate prenderà forma, con il tabellone delle 32 che sarà completato. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, resta solo una grande incognita, quella relativa al Liverpool, i vice campioni in carica, che in caso di qualificazione del Benfica scivolerebbero in terza fascia con il serio rischio di affrontare una squadra italiana. Il sorteggio è in programma in quel di Montecarlo il prossimo giovedì alle ore 18:00, e in prima fascia ci sarà la Juventus, assieme ai vincitori dei sei campionati più importanti d’Europa, nonché ai vincitori di Champions ed Europa League.

NAPOLI, ROMA E INTER

Seconda fascia invece per Napoli e Roma (che non potranno comunque affrontare la Juventus nei gironi), che ovviamente rischiano di affrontare tutte le big della primissima fascia, a cominciare dal Real Madrid e dal Barcellona. Finisce invece in quarta fascia l’Inter, visti i molti anni di astinenza dalla Champions, e che rischia di conseguenza un girone di ferro, pescando ad esempio Barcellona, Liverpool e Monaco tutte assieme. I rischi maggiori sono quindi per i nerazzurri, ma (quasi) ogni squadra qualificata alla fase finale della Coppa non va sottovalutata: appuntamento a giovedì prossimo.

© Riproduzione Riservata.