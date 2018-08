Strootman al Marsiglia, Monchi: "non aveva la pistola alla testa"/ Ultime notizie Roma,

Strootman al Marsiglia, Monchi: "non aveva la pistola alla testa"/ Ultime notizie Roma,Lorenzo Pellegrini sottolinea: "Kevin ci mancherà a tutti", l'addio polemico dell'olandese

Kevin Strootman (La Presse)

Kevin Strootman al Marsiglia, Monchi: "non aveva la pistola alla testa”. Clima di altissima tensione in casa Roma, in particolare tra tifosi e società, per la cessione del centrocampista olandese, che si trasferirà in Francia alla corte del suo ex tecnico Rudi Garcia per circa 25 milioni di euro. Tifoseria furiosa sia per l’importanza del calciatore, protagonista negli ultimi anni nella mediana capitolina, sia perché il mercato in entrata per i club italiani al momento è chiuso. Ieri sera il ds Monchi ha sottolineato: “Strootman è forte, ha giocato tante partite anche lo scorso anno. Questa è stata una decisione presa tutti insieme, giocatori, società e allenatore. Non voglio entrare nella questione tecnico-tattica-economica: chi va via è anche perché vuole, nessuno mette una pistola alla testa dicendo di andare via”.

PELLEGRINI: "STROOTMAN MANCHERA' A TUTTI"

Kevin Strootman ha lasciato Trigoria tra le lacrime, a testimonianza del grande affetto e dell’ottimo rapporto instaurato con squadra e tifoseria. Ieri è andata in scena la mobilitazione sui social network dei tifosi capitolini, che hanno criticato la scelta societaria. I suoi compagni di squadra ieri hanno commentato il suo imminente addio, come Lorenzo Pellegrini: “Non lo so, dispiace a tutti per Kevin. Al di là delle scelte, che non devo fare io, dispiace anche per il ragazzo che era uno di noi. Per questo dispiace, ma oggi abbiamo una partita importante. In questo momento abbiamo una cosa più importante a cui pensare, pensiamo a vincere la partita. Kevin rimarrà sempre un nostro amico, al di là del fatto che se ne sia andato”, riporta Forza Roma.

