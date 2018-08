Us Open 2018/ Diretta Fognini Mmoh, Cecchinato Benneteau streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: seconda giornata di partite nel torneo di tennis dello Slam, a New York anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato sono pronti a fare il loro esordio

28 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Us Open 2018: in campo anche Marco Cecchinato (Foto LaPresse)

La seconda giornata degli Us Open 2018 scatta come di consueto alle ore 17:00 di casa nostra, e prevede le partite che andranno a completare il primo turno: nell’ultimo Slam della stagione, che si gioca a New York, avremo dunque impegnate le due metà basse dei rispettivi tabelloni, vale a dire quello Atp riservato agli uomini e quello Wta che riguarda le donne. E’ il giorno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato: il nostro miglior italiano, che sogna ancora l’ingresso nella Top 10, e la grande sensazione del Roland Garros sono gli unici due rappresentanti azzurri che in questo martedì 28 agosto proveranno a fare strada nel torneo, sperando di vivere una striscia di successi che li porti anche ad aspirare alla finale. Per Fognini l’avversario è Michael Mmoh, che gioca in casa ma non rappresenta sulla carta un grosso ostacolo; Cecchinato se la vedrà invece con Julien Benneteau, e dunque soffrirà decisamente di più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per vedere gli Us Open 2018 in diretta tv dovrete andare su Eurosport (che si collega dalle ore 18:00) e Eurosport 2: il primo canale è disponibile nel pacchetto di abbonamento a Sky o Premium, e l’emittente cercherà di seguire tanti campi in contemporanea, dando però la priorità al centrale e alle sfide più importanti. Potrete seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che potrà essere attivata su dispositivi mobili, quali PC, tablet e smartphone.

FEDERER E GLI ALTRI BIG

Oggi è però anche il giorno dell’esordio di Roger Federer: lo svizzero apre la sua corsa verso gli Us Open affrontando il giapponese Yoshihito Nishioka, sa che ai quarti di finale potrebbe incrociare Novak Djokovic ma intanto pensa partita per partita, inevitabile per provare a vincere un titolo che gli manca da dieci anni. Il vero favorito per gli Us Open 2018 è forse il serbo, che arriva dai trionfi di Wimbledon e Cincinnati: Djokovic apre la sua corsa al quattordicesimo Slam sfidando Marton Fucsovics, che non va certamente sottovalutato visto che in questa stagione ha fatto tanti progressi e ha anche vinto il suo primo titolo Atp (il 250 di Ginevra). In campo anche Marin Cilic, vincitore qui nel 2014: il croato esordisce contro Marius Copil, mentre per Alexander Zverev che deve ancora svoltare negli Slam c’è un qualificato. Su questi campi, occhio pure a Nick Kyrgios anche se l’australiano non ha mai davvero fatto il salto di qualità; in ogni caso può essere un avversario tosto per chiunque se lo dovesse trovare davanti.

I MATCH FEMMINILI

Tra Caroline Wozniacki - testa di serie numero 2 - e Samantha Stosur sarà un primo turno infuocato, anche se ormai l’australiana non è più nei suoi giorni migliori; la danese è invece una delle favorite per vincere un torneo che l’ha vista raggiungere due volte la finale. Madison Keys l’ha giocata lo scorso anno, e fa il suo esordio contro Pauline Parmentier; a caccia di conferme anche Angelique Kerber, che vuole il quarto Slam (qui ha trionfato nel 2016) e se la vedrà con la russa Margarita Gasparyan, primo turno sulla carta agevole ma al quale dovrà stare comunque attenta. C’è anche Maria Sharapova, che dà vita a una sfida nostalgica: campionessa agli Us Open nel lontano 2006, la russa affronta una Patty Schnyder che alla soglia dei 39 anni è tornata a giocare, ed è anche riuscita a qualificarsi per il tabellone principale. Magari la forma non sarà quella del decennio scorso, ma la svizzera mancina ha tanta voglia di dimostrare di poter dire ancora qualcosa nel circuito, e dunque la Sharapova - che fa parte del seeding e vuole tornare a vincere qualcosa di importante, dopo la squalifica per doping - dovrà stare molto attenta fin da subito qui a Flushing Meadows.

