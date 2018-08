Video/ Ascoli Cosenza (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Ascoli Cosenza (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Del Duca (26 agosto)

28 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Ascoli Cosenza (LaPresse)

llo Stadio Cino e Lillo Del Duca l'Ascoli pareggia per 1 a 1 nei minuti di recupero contro il Cosenza. Nel primo tempo la squadra padrona di casa va in cerca del vantaggio sin dagli istanti iniziali e manca infatti una doppia e clamorosa opportunità con Ardemagni e Cavion intorno al 16'. Tuttavia, un po' a sorpresa, alla prima occasione sono gli ospiti a spezzare l'equilibrio quando Moriero, un ex della partita, capitalizza al meglio l'assist dalla corsia destra del suo capitano Corsi. L'autore del goal fallisce poi una chance per il raddoppio che gli sarebbe valso la doppietta personale e nel secondo tempo la partita vive poi una lunga fase di stallo. Gli allenatori cercano di rianimare i propri schieramenti con l'ingresso di diversi volti nuovi provenienti dalla panchina ma, a recupero inoltrato, gli sforzi dei marchigiani vengono premiati dalla rete del pareggio di Brosco giunta al 94', approfittando di un rimpallo favorevole sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il punto conquistato a testa permette sia all'Ascoli che al Cosenza di muovere subito la classifica, iniziando bene il campionato.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal numero superiore di passaggi totali con 464 contro 266, si potrebbe dire che l'Ascoli abbia meritatamente raggiunto il pareggio e che avrebbe forse potuto meritare qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente raccolto. In fase offensiva, seppur leggermente, i padroni di casa si sono infatti riusciti a distinguere a giudicare dall'11 a 8 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali 4 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Cosenza è stata la squadra più fallosa a fronte del 23 a 16 nel computo dei falli e l'arbitro Volpi, della sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Zebli e Brosco da un lato, Maniero, Dermaku e Tutino dall'altro.

TABELLINO

Ascoli-Cosenza 1 a 1 (p.t. 0-1) Reti: 19' Maniero(C); 94' Brosco(A). Assist: 19' Corsi(C). ASCOLI Perucchini; Brosco, Padella, Quaranta; Kupisz(57' Frattesi), Cavion, Zebli, Baldini, D'Elia(71' Ninkovic); Beretta(77' Ganz), Ardemagni. A disposizione: Lanni, Scevola, Valentini, De Santis, Ganz, Ninkovic, Casarini, Parlati, Addae, Valeau, Frattesi, Tassi. Allenatore: Vivarini. COSENZA Saracco; Capela, Dermaku, Legittimo; Corsi, Verna, Mungo, Garritano(60' Palmiero), D’Orazio(82' Idda); Tutino, Maniero(68' Perez). A disposizione: Cerofolini, Idda, Palmiero, Perez, Di Piazza, Tiritiello, Schetino, Varone, Bearzotti, Anastasio, Pascali, Baez. Allenatore: Braglia. Arbitro: Ammoniti: 40' Maniero(C); 41' Dermaku(C); 54' Tutino(C); 59' Zebli(A); 89' Brosco(A).

