Video/ Benevento Lecce (3-3): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Benevento Lecce (3-3): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Vigorito (27 agosto)

Video Benevento Lecce (Foto LaPresse)

Finisce il 3-3 il match tra Benevento e Lecce. Gli ospiti vanno sullo 0-3 grazie ai gol di Mancosu, Falco e Fiamozzi. Nel finale però i sanniti ci credono e riescono a compiere una storica rimonta. Riapre Volta, poi Ricci e Coda su rigore concretizzano l’impresa. Nel prossimo turno di campionato i campani riposeranno mentre il Lecce ospiterà la Salernitana al Via del Mare.

SINTESI PRIMO TEMPO

Bucchi schiera i sanniti con il 4-3-3. In porta Puggioni, linea difensiva composta da Maggio, Volta, Costa A. e Di Chiara. In mediana spazio a Tello, Viola e Nocerino mentre in zona offensiva spazio a Improta, Coda e Roberto Insigne. Il Lecce replica con il 4-3-1-2. In porta Vigorito, in difesa Fiamozzi, Meccariello, Lucioni e Calderoni. In mediana ecco Petriccione, Arrigoni e Scavone mentre in avanti Mancosu, Falco e Pettinari. Subito un lancio profondo all'indirizzo di Improta. L'esterno d'attacco del Benevento spinge alle spalle Fiamozzi che cade a terra. Punizione per il Lecce. Prova a far girare il pallone Petriccione. Il centrocampista ospite tenta lo scarico verso Arrigoni ma Improta interviene in ripiegamento difensivo e mette in fallo laterale. Fischi assordanti nel frattempo per Lucioni. L'ex di turno, ora fra le file del Lecce, viene beccato dal pubblico di casa ogni volta che tocca il pallone. La prima conclusione nello specchio della porta della serata è del Benevento. La botta da fuori area di Improta viene respinta da Vigorito. Poco dopo ci prova Coda. Traversone dal vertice sinistro dell'area di rigore per il centravanti giallorosso che elude la marcatura di Lucioni e conclude al volo fra le braccia di Vigorito. Viola tenta l'imbeccata nello spazio per Insigne. Alle sua spalle si chiude la difesa del Lecce che prova a far ripartire l'azione. Buon ritmo in campo al "Vigorito". I salentini si distendono. Cross dalla destra di Fiamozzi verso il centro dell'area di rigore. Volta legge bene la traiettoria del pallone e riesce a respingerlo con un colpo di testa. Al 16esimo Costa allarga il gioco sulla destra dove è posizionato Roberto Insigne. L'attaccante del Benevento stacca di testa ma non riesce a raggiungere il pallone. Copre bene gli spazi il Lecce di Liverani costringendo i giocatori del Benevento e rallentare la manovra oppure a ritornare all'indietro verso i difensori. Al 21esimo si rende pericoloso il Lecce con Fiamozzi che serve nello spazio Falco. L'ex Benevento guadagna il fondo e crossa al centro dove però non c'è nessun compagno di squadra. Tello anticipa anche Puggioni e libera. Ancora Lecce in avanti con Calderoni che effettua un cross insidioso verso il centro dell'area. Volta interviene in anticipo e mette in calcio d'angolo. Alla mezzora ci prova Nocerino. Conclusione dal vertice sinistro dell'area di rigore dell'ex centrocampista del Milan. Vigorito riesce a neutralizzare il pallone a terra. Un minuto dopo si sblocca il risultato ma a passare in vantaggio è il Lecce. Passaggio in orizzontale di Falco per Mancosu che sfugge alla marcatura di Tello e calcia a giro dalla distanza. Il pallone si insacca nell'angolino alla sinistra di Puggioni. Un gran gol che vale lo 0-1. Al 34esimo il Benevento prova a rispondere in contropiede con un coast to coast di Improta che serve Coda sulla destra. L'attaccante della formazione sannita punta la porta ma si allunga troppo la sfera facendosi recuperare. Possesso palla insistito del Benevento alla ricerca di spazi dove poter colpire. Si chiude però molto bene la squadra di Liverani che sta disputando un'ottima gara. Al 41esimo Di Chiara stende Falco sulla corsia di destra. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Lecce ed estrae il cartellino giallo per il difensore del Benevento.

SINTESI SECONDO TE

MPO Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Improta prova ad accelerare sulla corsia di sinistra. L'attaccante cerca il cross verso il centro dell'area, Fiamozzi si oppone mettendo in fallo laterale. Falco prova a far ripartire immediatamente l'azione ma viene atterrato da Costa all'altezza del cerchio centrale del campo. Punizione in favore del Lecce. Accelerazione di Improta che serve poi Tello. Il centrocampista allarga per Maggio che tenta il passaggio di ritorno per l'ex Salernitana. Calderoni si frappone fra l'avversario e il pallone coprendo la rimessa dal fondo. Bella verticalizzazione di Mancosu al 49esimo per lo scatto di Pettinari. L'attaccante del Lecce si dirige verso Puggioni ma il gioco è fermo per una sua posizione irregolare. Errore di Maggio, poco dopo, che favorisce la ripartenza di Falco. L'ex difensore di Samp e Napoli rimedia alla leggerezza precedente chiudendo in due occasioni sul numero 20 del Lecce. Il Benevento ci prova. Insigne riceve palla sul versante destro del campo e crossa verso il centro dove c'è Coda. Lucioni non si fa sorprendere e riesce ad anticipare l'avversario di testa. Il Lecce raddoppia al 57esimo. Azione che parte da Mancosu. Il numero 20 del Lecce che allarga sulla sinistra per Calderoni. Il suo cross viene bucato di testa da Di Chiara e termina sui piedi di Falco che batte da posizione ravvicinata Puggioni. Benevento sotto schock e gli ospiti ne approfittano. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Fiamozzi prova il cross dal versante destro. Ne esce una parabola velenosissima che scavalca Puggioni e si insacca in rete. Primo cambio per i sanniti: fuori Insigne, dentro Ricci. Sugli sviluppi dell'azione d'angolo, il neo entrato Ricci si libera alla conclusione dal limite dell'area di rigore. Il pallone però si perde direttamente in curva. Vigorito tarda la rimessa in gioco del pallone. Il direttore di gara, dopo averlo ripreso in precedenza, decide di estrarre nei suoi confronti il cartellino giallo. I padroni di casa accorciano al 70esimo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Volta salta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso batte Vigorito. Potrebbe ancora esserci partita a Benevento. Liverani effettua una sostituzione: fuori Falco, dentro La Mantia. D'altra parte fuori Tello, dentro Buonaiuto. Lancio profondo per La Mantia. L'attaccante del Lecce allarga troppo il braccio colpendo Maggio. Punizione per il Benevento e cartellino giallo per l'ex Entella. Secondo cambio per i pugliesi: fuori Pettinari, dentro Cosenza. Liverani si copre. Benevento vicino al gol all'80esimo. Colpo di testa di Maggio sugli sviluppi del calcio da fermo, grandissima parata di Vigorito che salva ancora una volta. Un minuto dopo arriva la rete del 2-3. Pallone scodellato da Di Chiara al centro dell'area, Lucioni si scontra con un compagno. Ricci si trova al momento giusto al posto giusto e supera Vigorito. Esaurisce i cambi Liverani: fuori Arrigoni, dentro Tabanelli. Rigore per i padroni di casa all'86esimo. Meccariello atterra Asencio all'interno dell'area di rigore. Per Sacchi non ci sono dubbi, massima punizione per i sanniti e giallo per il difensore del Lecce. Dal dischetto si presenta Coda che spiazza Vigorito e realizza il 3-3. Nei minuti di recupero i padroni di casa alzano la pressione ma non riescono più a rendersi pericolosi.

