Video/ Cittadella Crotone (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Cittadella Crotone (3-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Tre gol della squadra veneta schiantano i calabresi, avvio ottimo dei padroni di casa

28 agosto 2018 Federico Giuliani

Video Cittadella Crotone (LAPRESSE)

Cittadella-Crotone termina con il risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa per effetto delle reti di Scappini, Schenetti e Strizzolo. Con due reti segnate all'inizio di ogni tempo e uno nel finale, il Cittadella manda al tappeto un buon Crotone e si mette in tasca tre punti importantissimi. Prima di raccontare quanto accaduto in questa prima fase della prima frazione di gioco, andiamo a dare un'occhiata ai due schieramenti, con i padroni di casa che si affidano al 4-3-1-2. Difesa formata da Ghiringhelli, Adorni, Drudi e Benedetti, con Paleari tra i pali; Iori in cabina di regia, con Schenetti alle spalle di Scappini e Finotto. Per il Crotone, mister Stroppa si affida al 3-5-2: Sampirisi, Golemic e Marchizza sono i tre davanti al portiere Cordaz. Il folto centrocampo, da sinistra verso destra, vede in causa Firenze, Molina, Benali, Rohden e Faraoni. Coppia offensiva affidata a Simy e Nalini. Pronti, via. Il Cittadella passa in vantaggio al primo affondo degno di nota, dopo un avvio ruspante. Al 3' Finotto mette in mezzo dalla destra un cross al bacio per il tentativo vincente di Scappini che fredda Cordaz. Al 9' Iori prova una conclusione dalla distanza senza però inquadrare lo specchio della porta. Finalmente si sveglia anche il Crotone. I pitagorici sfiorano il pareggio all'11' con Simy, che colpisce di testa un bel traversone trovando però sulla sua strada il grande intervento in corner di Paleari. Al 26' il Crotone sfiora il pareggio con un tiro di Nalini che termina alto di non molto, mentre al 27' è il Cittadella ad accarezzare il raddoppio con Finotto, fermato da Cordaz. Al 32' altra chance gettata al vento dagli ospiti, questa volta con Simiy, che davanti al portiere avversario spara direttamente su Paleari. Cresce l'intensità del club calabrese, che va ancora vicino al pari con un colpo di testa di Rohden. Nel finale una chance per parte: Firenze, impreciso, e Scappini, stoppato sulla linea da Benali.

IL SECONDO TEMPO

Al rientro in campo dopo l'intervallo i padroni di casa sfiorano subito il raddoppio con un'incornata di Finotto terminata fuori di un soffio. Al 49' arriva il gol del Cittadella: Finotto, questa volta nelle vesti di assistman, serve a Schenetti un pallone da spingere in rete. Al 52' Finotto flirta con la terza marcatura per i locali. Il Crotone prova a reagire ma al 58' Rohden viene fermato dal palo. La gara si mantiene su ritmi alti e adesso è il turno del Cittadella con una conclusione di Settembrini che sibila a fil di palo. Nel finale ci sono da segnalare due occasioni capitate a Schenetti e Finotto, ma soprattutto l'espulsione di Golemic. Il difensore del Crotone commette fallo a palla lontana su Settembrini e per il signor Baroni non ci sono dubbi: cartellino rosso. All' 89' arriva il tris firmato Strizzolo, che raccoglie la sfera da buona posizione e infila Cordaz. Al termine del risicato recupero, il Cittadella può esultare.

