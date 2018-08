Video/ Foggia Carpi (4-2): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Foggia Carpi (4-2): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Quattro reti dei satanelli che giocano un'ora abbondante ad un livello eccellente

28 agosto 2018 Federico Giuliani

Video Foggia Carpi (LaPresse)

Foggia-Carpi termina con il risultato di 4-2 in favore dei padroni di casa. Una pioggia di gol è scesa sullo Zaccheria, per la gioia del pubblico che ha potuto così gustarsi una sfida bellissima, con emozioni a non finire. Diamo subito un'occhiata ai due schieramenti, con il Foggia che si affida al 3-4-3. Questo l'undici scelto da mister Grassadonia: Bizzarri in porta, quindi Martinelli, Tonucci e Camporese in difesa; Loiacono, Carraro, Busellato e Kragl in mediana; Chiaretti, Gori e Cicerelli in attacco. Il Carpi risponde con un ordinato 4-4-2: Colombi tra i pali, Frascatore, Saugher, Pezzi e pachoni a formare la linea difensiva; Jelenic, Di Noia, Sabbione e Pasciuti a centrocampo e Piu e Mokulu come terminali offensivi. Pronti, via. Gara subito scoppiettante con un'occasione per parte. Al 3' Piu ci prova dalla distanza ma Bizzarri para in due tempi. Al 4' arriva la risposta del Foggia con un gran destro di Kragl respinto in tuffo da Colombi. L'avvio sembra promettere fuoco e fiamme, invece i ritmi si abbassano e le due squadre faticano a costruire azioni degne di nota. Quando sembrava che nessuna delle due squadre riuscisse ad avere la meglio, ecco il guizzo vincente che rompe l'equilibrio di una partita poco divertente.

I GOL DELLA PARTITA

Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Kragl pennella un assist al bacio per il colpo di testa di Camporese, che brucia Pachonik e batte Colombi. Poco dopo lo scatenato Kragl sfiora il raddoppio con un mancino che termina fuori di un soffio. Al 27' è ancora l'ex Crotone a farsi notare con l'ennesimo sinistro che chiama Colombi al grande intervento. Il Foggia nella ripresa si è letteralmente scatenato. Al 48' Cicirelli crea il primo pericolo del secondo tempo, con un destro parato dal solito, eroico, Colombi. Al 51' arriva il 2-0 pugliese con Loiacono, che con un mancino velenoso beffa il portiere avversario. Passano pochi minuti e al 55' arriva il tris firmato Tonucci, che da corner raccoglie un assit di Kragl e trova il gol colpendo di anca. Al 62' Cicirelli mette un punto esclamativo al match con un piazzato a giro da vedere e rivedere. Gara ormai virtualmente chiusa, che il Carpi prova a riaprire – almeno teoricamente – con il gol di Mokulu. Quando il match sembrava ormai archiviato, il Carpi prova a reagire con le reti di Mokulu e Jelenic. Nel finale Piscitella sfiora addirittura il 3-4, ma la rimonta sarebbe stata una punizione eccessiva per i Satanelli.

