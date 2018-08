Video/ Manchester United Tottenham (0-3): highlights e gol della partita (Premier League)

Video Manchester United Tottenham (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita, valida nella 3^ girrnata di Premier league. Kane e Lucas in rete per gli Spurs.

Video Manchester United Tottenham (LaPresse)

I l Tottenham passeggia all’Old Trafford e distrugge per 0-3 il Manchester United. Decidono l’incontro i gol di Kane e Lucas (doppietta). Momento negativo per i Red Devils, alle prese con la seconda sconfitta in campionato dopo tre turni. Inoltre, non arrivano rassicurazioni sulla permanenza di Mourinho: il tecnico portoghese potrebbe essere sollevato dall’incarico nelle prossime ore.

SINTESI PRIMO TEMPO

Mourinho schiera i Red Devils con il 4-2-3-1. Tra i pali De Gea, in difesa Valencia, Jones, Smalling e Shaw. A centrocampo Matic ed Herrera mentre in attacco troviamo Fred, Pogba e Lingard in supporto dell'unica punta, Romelu Lukaku. Si disponde a specchio il Tottenham. In porta c'è Lloris, linea difensiva composta da Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. In mediana Dier e Dembélé. In attacco Eriksen, Lucas Moura e Dele Alli in supporto di Kane. Padroni di casa subito pericolosi. Fred prova a calciare in porta dal limite, palla sul fondo. Fin dalle prime battute lo United prova a premere l'acceleratore sulla sinistra, ma gli ospiti chiudono ogni spazio. Il Tottenham prova a sfruttare le indecisioni avversarie a centrocampo. Pogba decisivo in un recupero palla provvidenziale. Tanti errori, molti contrasti: la prima fase di United-Spurs non offre per il momento spunti particolari. United vicino al gol al 16esimo. Rose perde un pallone banale, Lukaku supera Lloris ma chiude troppo il diagonale. Palla di poco fuori. Continua il forcing offensivo da parte dei padroni di casa, l'Old Trafford alza il volume. Primo giallo del match: ammonito Herrera per via di uno scontro con Lucas Moura. Qualche minuto dopo Kane entra su Valencia, Pawson estrae il cartellino giallo. All'improvviso Matic perde un pallone sanguinoso e lo regala a Delle Alli: Smalling lo ferma in scivolata, un'occasione sprecata per gli Spurs. Ospiti in pressione. Percussione centrale di Lucas Moura, che viene spinto da dietro in area. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per assegnare un penalty. Dall'altra parte si mette in mostra Fred. Doppio passo, conclusione a giro sul secondo palo e pallone che esce di pochissimo. Doppia occasione per il Manchester al 34esimo. Pogba e Matic ci provano, carambola che termina in corner. Pallone sul primo palo, Trippier chiude nuovamente in calcio d'angolo. Si alza il pressing dello United. Lukaku tenta un cross in area di rigore, ma il pallone viene respinto. Nonostante il momento a favore, gli uomini di Mourinho non riescono a sbloccare il risultato. Break dei londinesi. Sponda di Moura, Eriksen ci prova ma de Gea blocca senza nessun problema. Prima dell'intervallo l'Old Trafford becca Paul Pogba con qualche fischio. Il francese ha in effetti perso troppi palloni in mediana. Bene invece Fred: il brasiliano si rende pericoloso anche nel finale di tempo. Il migliore tra le fila dei Red Devils.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Subito un brivido con Paul Pogba. Grandissima giocata del francese, che cerca il tiro dalla distanza: pallone che termina di poco fuori. Ritmi altissimi anche in questa seconda frazione, si scalda l'Old Trafford. Dele Alli spaventa gli avversari. Il numero 20 trova una gran traiettoria, ma Smalling devia in calcio d'angolo. Subito dopo gli Spurs passano in vantaggio. Cross all'indietro di Trippier, Kane si sgancia dalla marcatura di Jones e colpisce di testa: traiettoria imparabile per de Gea. Reazione immediata dei padroni di casa. Lloris salva su Lukaku. Gran parata del portiere francese. Sul ribaltamento di fronte arriva la doccia fredda per i Red Devils. Trippier si inventa un'apertura clamorosa per Eriksen: il danese appoggia un pallone con il fiocco rosso per Lucas Moura, che arriva e calcia di prima intenzione: 0-2 Spurs e match in salita per lo United. Primo cambio nello United: Sanchez entra in campo al posto di Herrera. Poco dopo Jones lascia il posto a Lindelöf. Terzo ed ultimo cambio in casa United: entra Fellaini, lascia il campo un insufficiente Matic. Al 61esimo Lingard si divora un gol. Sponda di Lukaku in area, il numero 14 si fa anticipare in corner. Poco dopo anche Dele Alli sbaglia clamorosamente. Lindelöf sbaglia, Alli supera de Gea che si rialza e salva in corner. Altro errore di Lindelöf, questa volta è un assist per Kane: l'attaccante inglese da due passi spedisce fuori. Lo United prova ad alzare il ritmo, ma il Tottenham chiude bene gli spazi in fase difensiva. Kane cerca il lancio in area di rigore, ma de Gea esce con il tempo giusto. Primo cambio in casa Tottenham: Trippier lascia il campo ad Aurier. Rose trattiene la maglia di Pogba: cartellino giallo per il laterale degli Spurs. Sanchez prova una conclusione al volo, ma il tiro dell'ex Arsenal termina alto sopra la traversa. Lo United ci prova. Secondo cambio in casa Spurs: Rose esce, al suo posto Davies. Lingard intanto prova ad andare in profondità, ma il numero 14 viene chiuso da Alderweireld. Il Tottenham prende tempo. All'85esimo il Tottenham chiude definitivamente la contesa. Kane si inventa un passaggio in profondità, Lucas salta di netto Smalling e si presenta davanti a De Gea: tiro incrociato sul secondo palo e 0-3. Reazione timida dei Red Devils. Fred si butta dentro e prova la girata di testa: pallone che termina sul fondo, Lloris se la prende comoda. Ancora una conclusione dello United, ma Lingard non spaventa il Tottenham. Ultimo cambio in casa Tottenham: Harry Kane, autore del primo gol, esce. Al suo posto Winks. Nel finale gli Spurs controllano bene il match amministrando senza problemi il vantaggio. Notte fondo in casa United: il destino del tecnico, Josè Mourinho, è appeso a un filo.

