Video/ Verona Padova (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Verona Padova (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Segnano Almici e Ravanelli, al Bentegodi il derby veneto finisce con un pareggio giusto

28 agosto 2018 Fabio Belli

Video Verona Padova (LaPresse)

Derby veneto ricco di emozioni nella sfida d’esordio per le due formazioni nel nuovo campionato di Serie B: Verona Padova termina 1-1 nella prima giornata del campionato cadetto, e contro gli scaligeri appena retrocessi dalla massima serie, è stato il Padova neopromosso a destare la migliore impressione. I biancoscudati hanno affrontato il Verona a viso aperto, ma pur attaccando di più sono stati costretti a capitolare al 23’ su un calcio di punizione battuto magistralmente da Almici. Una doccia fredda alla quale il Padova è riuscito però a rispondere con grande maturità, ed al 36’ è arrivato il meritato pareggio di Ravanelli, bravo ad inserirsi su un’insidiosa punizione battuta da Clemenza.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa riparte sulla falsariga di quanto visto nel primo tempo, con il Padova sempre proteso all’attacco e capace anche di sorpassare gli avversari al 18’ con un colpo di testa di Bonazzoli che viene però annullato per una posizione di fuorigioco che scatena le proteste degli ospiti. Nel finale però il Verona riesce a mettere fuori la testa, e due grandi parate del portiere patavino Merelli evitano la beffa ai biancoscudati, prima su una gran botta di Laribi e poi su una conclusione acrobatica di Pazzini nel recupero. Finisce con un punto per parte, verdetto sostanzialmente giusto con la sconfitta che sarebbe stata davvero una punizione troppo severa per un Padova capace di giocare già in questa prima giornata un calcio di qualità.

